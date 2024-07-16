Центральный банк Узбекистана представил обзор динамики рынка строительных материалов.

Сектор строительства, в частности, жилого, в последние годы значительно расширился, отмечает регулятор. Согласно его опросам о потребительских настроениях, 15−20% респондентов планируют или уже потратили деньги на ремонт жилья, ещё около 8% запланировали покупку квартиры.

В 2021—2023 годах за счёт средств населения в сфере строительства жилых домов было освоено инвестиций на 71,8 трлн сумов (6,4 млрд долларов США), что также указывает на наличие высокого спроса в данном секторе. В свою очередь, это приводит к увеличению предложения на внутреннем рынке и развитию отрасли строительства, отмечает Центробанк.

В январе-июне было создано около 2000 предприятий строительства, а по итогам первого полугодия в стране действовало более 30 тысяч субъектов в секторе строительства (это около 7% от всех хозсубъектов). На эту отрасль также приходится 7% всех предприятий с участием иностранного капитала.





На фоне высокой активности внутреннее предложение строительных материалов растёт, что оказывает стабилизирующее влияние на цены и имеет понижательный эффект на стоимость жилья на первичном рынке, указывает регулятор.

Вместе с тем, в структуре некоторых строительных материалов преобладают импортные компоненты. Речь идёт о лесоматериалах, чёрных металлах, лакокрасочных изделиях.

По простейшим строительным материалам (портланцемент) наблюдается тенденция к сокращению импорта.





Как следует из графиков ЦБ, в мае инфляция материалов для обслуживания и ремонта жилья опустилась ниже 1% в годовом выражении. Импортные и внутренние цены на цемент снизились примерно на 15% за год, стоимость импортируемых чёрных металлов (трубы, фитинги) продолжает уменьшаться.

Учитывая текущие тенденции, ценовых рисков со стороны импортного канала по товарам строительства также не наблюдается, подчеркнули в Центробанке.





Ранее мы писали, что регулятор связывает сокращение числа сделок с жильём в апреле-июне со «стабилизацией ситуации на рынке». ЦБ считает, что увеличение разрыва между темпами роста цен на покупку жилья и его арендой может привести к понижению цен купли-продажи.