15 и 16 июля по территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Кратковременный дождь с грозой возможен по Ташкентской области и Ферганской долине, а также в некоторых районах Хорезмской и Навоийской областей.

Температура воздуха будет в пределах +32…+35 градусов, по югу и пустынной зоне — до +36…+39 градусов. Местами возможны порывы ветра до 18−23 м/с, с пыльным поземком.

В дальнейшем до конца рабочей недели по территории Узбекистана ожидается погода без осадков, отмечают синоптики. Дожди возможны лишь в отдельных горных районах.

Температура воздуха повысится на 2−3 градуса до +34…+37 градусов, по югу и пустынной зоне — до +38…+40 градусов.

В Ташкенте в понедельник и вторник будет преобладать ясная погода с температурой +32…+35 градусов. В ночь с 15 на 16 июля и утром 16 июля местами по городу может пойти кратковременный дождь с грозой. В эти дни также возможно усиление ветра до 10−13 м/с.

С 17 по 19 июля осадков не ожидается. Температура воздуха составит +35…+37 градусов.