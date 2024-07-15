Агентство по противодействию коррупции Узбекистана подтвердило нарушения в государственной закупке компании UzAuto Motors.

11 июля Telegram-канал «Ревизор» указал на возможную связь в среди претендентов на поставку комплектующих для передних дверей автомобилей для компании UzAuto Motors.

Автопроизводитель в мае объявил отбор наилучшего предложения на поставку 26,4 тысячи дверных петель (обеспечивают плавное открывание и закрывание автомобильных дверей и рассчитаны на частое использование) за 1,55 млрд сумов.

Свои предложения внесли только два претендента. Согласно протоколу закупочной комиссии от 8 июля, признала победителем Eko Tsem Komplekt Oborudovanie с предложением в 1,3 млрд сумов, а резервным победителем — Eko Lit Metall (1,42 млрд сумов).

Руководителем и учредителем Eko Lit Metall является Анваржон Абдурахим угли Мтуалипов, который в прошлом мог владеть 50% Eko Tsem Komplekt Oborudovanie (сейчас другой учредитель). Директором последней компании является Абдирахим Муталович Аскаров.

«Ревизор» сообщил, что после изучения личных страниц руководителей и учредителей компаний в социальных сетях появились предположения, что они могут быть близкими родственниками.

Антикоррупционное агентство после изучения лота подтвердило, что предприниматели, принимавшие участие в госзакупке, являются близкими родственниками, то есть они являются аффилированными лицами.

Закупочная комиссия нарушила закон ряд требований закона «О государственных закупках», в связи с чем ведомство внесло представление аннулировать результаты отбора.

Собранные документы по делу переданы в правоохранительные органы для принятия законных мер в отношении нарушителей, говорится в сообщении.

При обнаружении коррупционных правонарушений Агентство призвало граждан обращаться в call-центр по номеру 1253 или через платформу eanticor.uz.

В пресс-службе UzAuto Motors «Газете.uz» уточнили, что после проведения отбора компания ещё не заключила договор с победителем торгов, поскольку проводила комплаенс-контроль, изучение на предмет конфликта интересов и другие возможные нарушения.