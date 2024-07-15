Суд во Флориде отклонил уголовное дело против бывшего президента США Дональда Трампа о ненадлежащем обращении с секретными документами, передаёт CNN.

Речь идёт о материалах, которые были обнаружены при обыске поместья Трампа Мар-а-Лаго во Флориде летом 2022 года. ФБР тогда изъяло 11 тысяч документов, относящихся к национальной обороне, в том числе помеченных грифом «совершенно секретно». Трамп, как и все экс-президенты, должен был передать их в Национальный архив, но не сделал этого. Обвинение состояло из семи эпизодов. Политик своей вины не признал.

Решение вынесла окружной судья Эйлин Кэннон, назначенная на этот пост Трампом в 2020 году. В постановлении суда говорится, что назначение специального прокурора Джека Смита по этому делу нарушает конституцию.

«Есть ли в своде законов Соединённых Штатов закон, который разрешает назначение специального прокурора Смита для проведения этого судебного преследования? После тщательного изучения этого основополагающего вопроса ответ — нет», — говорится в постановлении. Там также отмечается, что Конгресс не авторизовал разрешение на финансирование работы Смита из средств казначейства.

При этом в постановлении отмечается, что Министерство юстиции «может перераспределить средства» для финансирования дальнейшей работы спецпрокурора, но подчёркивается, что не ясно, пройдёт ли вновь возбуждённое дело судебную проверку.

Хотя судебный процесс над Трампом вряд ли бы начался перед президентскими выборами в ноябре, многие эксперты по праву считали дело о секретных документах самым сильным из четырёх исков против экс-президента, отмечает CNN.

Сам Трамп заявил, что прекращение дела о секретных документах «должно быть лишь первым шагом», и призвал к закрытию остальных трёх дел против него.