Сильный сель, вызванный обильными осадками в Ошской области Кыргызстана, привёл к разрушению автомобильного моста через горную реку Акбуйра в Джалакудукском районе Андижанской области в воскресенье. Видео обрушения появились в социальных сетях.

На записях видно, что в момент обрушения на мосту не было людей и автомобилей. Водители, заметив, что мост просел, остановили машины на безопасном расстоянии.

Пресс-служба хокимията области сообщила, что пострадавших нет, на месте в тот же день были руководители области и Ходжаабадского и Джалакудукского районов, которые соединяет мост. Намечены работы по его восстановлению.

Фото: Узгидромет.

Узгидромет сообщил, что, помимо автомобильного моста, был разрушен и пешеходный мост через реку Акбуйра в Ходжаабадском районе. Пострадавших нет.

В то же время в канале Шахрихансай в этом же района было обнаружено тело девочки 5−6 лет. По данным областного хокимията, девочку предположительно унесло водой в Ошской области. Её по фотографии опознали члены семьи в соседней стране.

Ранее Узгидромет предупреждал о возможных селе-паводковых явлениях в предгорных и горных районах шести областей Узбекистана в связи с ожидаемыми дождями 13−16 июля.