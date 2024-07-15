Узбекистан и Казахстан с 11 июля ввели в эксплуатацию для полётов самолётов новые участки зонального навигационного маршрута Т-916. В тот же день первым пользователем маршрута стала немецкая авиакомпания Lufthansa, сообщил центр «Узаэронавигация».

Договорённость была достигнута «Узаэронавигацией» и предприятием «Казаэронавигация» в целях оптимизации маршрутов и работы диспетчеров обслуживания воздушного движения, говорится в сообщении.

За счёт сокращения маршрута на 40 км авиакомпании при ежедневных полётах смогут экономить от 30 до 50 тонн авиатоплива в год. При этом расход кислорода уменьшится на 50- 70 тонн, а вредные выбросы в атмосферу — на 220−250 тонн в год.

Согласно прогнозам, в сутки по оптимизированному маршруту планируют выполнять полёты более 30 авиакомпаний.