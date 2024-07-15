Делегация специалистов Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы находится с визитом в Ташкенте, сообщила пресс-служба СБДД МВД Узбекистана.

Цель визита — содействие в совершенствовании системы организации дорожного движения и повышении безопасности на улицах и дорогах страны.





«Совместная работа позволит внедрить передовые практики и технологии, способствующие улучшению транспортной ситуации в Узбекистане», — говорится в сообщении.

Российские специалисты в течение недели ознакомятся с транспортной ситуацией в столице и проведут тренинги для сотрудников Службы безопасности дорожного движения.

В понедельник они посетили некоторые перекрёстки Ташкента для оценки потоков транспорта, работы светофорного регулирования и факторов, которые могут влиять на безопасность движения.





По итогам исследований планируется подготовить рекомендации по повышению эффективности дорожной инфраструктуры и обеспечению безопасного и комфортного передвижения автомобилистов, пешеходов, пассажиров общественного транспорта и других участников дорожного движения.