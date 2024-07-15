Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана сообщил об открытии дела в отношении сети супермаркетов Anglesey Food (korzinka) за использование в рекламе фразы «самая низкая цена».

В сообщении говорится, что использование фраз «Самая низкая цена для повседневных покупок», «Самая низкая цена — в „Корзинке“» и других может вводить потребителей в заблуждение.

Изучив данные в рекламе, комитет установил, что указанные фразы распространяются на отдельные товары в каталоге в рамках акции.

Цены на отдельные виды товаров, заявленные как «самые низкие», не отличаются от цен на аналогичные товары, продаваемые в других супермаркетах и на рынках, заявили в комитете.

Дело открыто по признакам нарушения части 1 статью 16 закона о рекламе (ненадлежащая реклама не допускается) и части 1 статьи 6 закона о защите прав потребителей (продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую, достоверную и доступную информацию о реализуемых им товарах).