В социальных сетях распространились фотографии с убитой полосатой гиеной, которая занесена в Красную книгу (Hyaena hyaena hyaena). Ситуацию изучили сотрудники Управления экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Сурхандарьинской области совместно с Национальной гвардией, сообщила пресс-служба Минэкологии.

По данным министерства, убийство животного произошло в конце октября — начале ноября 2023 года в махалле «Ободон» Шурчинского района Сурхандарьи. Ущерб природе оценён на сумму 1 млрд 60 тысяч сумов.

Специалисты изучили место проживания гражданина Ш. Х. и нашли кости животного, которые отправлены на исследование в соответствующие организации для получения научного заключения. После получения заключения документы будут направлены в прокуратуру.

Как уточнили «Газете.uz» в Министерстве экологии, полосатые гиены обитают в приграничной зоне с Таджикистаном, их численность оценивается от 20 до 30 особей.

Напомним, согласно статье 202 Уголовного кодекса, уничтожение животных, занесённых в Красную книгу, наказывается штрафом в размере от 400 до 600 БРВ (136−204 млн сумов) или ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет.

Полосатая гиена — довольно крупное животное. Высота в холке — до 80 см, вес самцов до 55−60 кг, в исключительных случаях 90 см и 70 кг соответственно, но обычно гораздо меньше. Единственная из гиеновых, которая встречается за пределами Африканского континента. Водится во всей северной Африке, в значительной части Азии от Средиземного моря до Бенгальского залива. Встречается в Армении, Туркменистане, Таджикистане, Узбекистане, Казахстане и Азербайджане, но всюду очень редка и охраняется.

В декабре размер штрафов за причинение вреда животным и растениям, занесённым в Красную книгу Узбекистана, увеличен в 10 и 5 раз соответственно.