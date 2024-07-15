Финал чемпионата Европы, состоявшийся в воскресенье в антураже берлинского «Олимпияштадион», принёс победу команде, упрямее других настаивающей на тезисе «самое красивое в игре — это не только счёт». Впервые в истории национальных сборных главным футбольным европейским трофеем в четвёртый раз завладела сборная Испании, сумевшая конвертировать свой выдающийся по стройности и стилю футбол в главный еврорезультат.

Заядлый болельщик, не торопись заносить меня в бан. Но другой состав финала был бы лишён футбольной драматургии. Ну что такое было бы, например, финал Испания — Нидерланды? Добро против добра, тоска. А с Англией этим воплощением «зла» рационализм в футболе для большинства, сразу другая интрига. Влюбившая в себя зрелищная Испания vs ругаемая и пресная Англия. То, что нужно.

Но кто сказал, что на конце весёлой радуги всегда очень просто найти горшочек с золотом. В футбольном жаргоне есть выражение «душить игру». Сборная Англии на нынешнем Евро занималась именно этим. Главная задача тренера «львов» Гарета Саутгейта не ставить «автобус», не играть на контратаках. Главное для него и его подопечных на этом турнире — разрушить игру соперника и дождаться своего момента.

В первом тайме англичане выполнили свой план на 100%, а самый активный в их составе мог даже повысить эту планку, забей с острого угла перед свистком на перерыв. От действий испанцев зрителям только и было что запомнить, как испанский наставник Луис де ла Фуэнте едва не травмировал выехавшего за пределы поля англичанина Уокера. Да ещё и жест кулаками у глаз защитника Карвахаля, то ли намекавшего на зрение французского рефери Летексье, то ли призывающего соперника не ныть по пустякам.

Но долго играть так с собой сегодняшняя сборная Испании не позволит. Играть так с сегодняшней «фурия роха» (красная фурия) нельзя. Жадные до активного футбола подопечные Луиса де ля Фуэнте свой первый же самый стопроцентный момент получили аккурат к завершению дозволенного соперником 45-минутного равенства. Видимо, «львы» ещё мыслями не вышли из раздевалки, когда Карвахаль вырезал пас на Ямаля, тот увидел свободного Уильямса, буквально расстрелявшего Пикфорда в упор — 1−0.

Метаморфозы сборной Англии в полуфинале с командой Нидерландов в финале вновь зазвучали навязшей в зубах фразой «It's Coming Home» — в матче за главную награду Сайтгейт пошёл уже даже не на эволюцию (впервые на турнире сыграл левый защитник Шоу), а вынужден был предпринять революционные шаги после пропущенного гола.

Выход нападающего Палмера вместо опорного полузащитника Майну — это уже не тактика, это шаг человека в отчаянном положении. Лучший способ спастись — отчаянный риск, вознаграждённый его подопечными, которые, словно сговорившись, отказались играть по привычным пресным лекалам, а соорудили ответный гол-красавец: Сака нашёл в штрафной Беллингема, тот отыграл Палмеру, нанёсшему убойный выстрел в правый от распластавшегося испанского кипера Симона угол — 1−1.

У сборной Англии есть много причин считать этот матч несчастным случаем. Более того, у неё есть основания считать эти несчастья неслучайными: впервые в истории Евро одна и та же команда проигрывает дважды в финалах. Кажется, что телевидение просто крутит на этом турнире одну и ту же запись: вот скоро закончится основное время, и «львы» вырвут победу за счёт экстра-класса игроков. Получилось бы — и все СМИ вновь заговорили о сэре Саутгейте, а так новым испанским рыцарем можно уже назвать де ла Фуэнте.

Головокружительная, пронизанная бурей эмоций концовка матча кому-то запомнится голом вышедшего на замену испанца Оярсабаля, который умудрился обмануть не только английскую защиту, но и извернуться перед системой VAR, считывать миллиметровые офсайды. Автору же этого обзора навсегда от матча впечатается в память не то, как «фурия роха» забила, а как она не пропустила: Ольмо, искавший всю игру свой шанс забить, вытащил не только мяч из створа ворот, но и золотой билет для себя и своей команды на этом Евро.

Статистика матча

Берлин. «Олимпиаштадион»

Судья: Франсуа Летексье (Франция)

Голы: Уильямс (47), Оярсабаль (86) — Палмер (73)

Испания: Симон, Карвахаль, Лапорт, Ле Норман (Начо, 83), Кукурелья, Фабиан Руис, Родри (Субименди, 46), Ольмо, Уильямс, Ямаль (Мерино, 89), Мората (Оярсабаль, 68).

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Гехи, Шоу, Райс, Фоден (Тоуни, 89), Беллингем, Майну (Палмер, 70), Сака, Кейн (Уоткинс, 61).

Предупреждения: Ольмо — Кейн, Стоунз, Уоткинс