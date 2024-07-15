До конца 2024 года для бытовых потребителей электричества в Узбекистане планируется ввести отдельные счета для зарядных станций электромобилей. Об этом на пресс-конференции 11 июля сообщил первый заместитель «Региональных электрических сетей» Алвар Гайбуллаев, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

По его словам, в связи с увеличением количества электромобилей граждане просят открыть дополнительный счёт для зарядных устройств.

«Граждане хотят использовать электричество отдельно для [бытовых нужд] и отдельно для своего электромобиля. У нас возникли проблемы с открытием лицевых счетов в Ташкенте и Самарканде», — сообщил он.

Представитель РЭС отметил, что один установленный счётчик у одного потребителя (фидера) получает электроэнергию от одного трансформатора. Однако потребители подключаются к двум-трём трансформаторам из-за отсутствия энергомощностей. Один счётчик привязан к концентратору сбора одного трансформатора, из-за чего компания не получает данные об энергопотреблении.

Алвар Гайбуллаев сообщил, что РЭС внесла предложения для решения проблемы, но поставка электроэнергии для электромобилей зависит не только от открытия счёта.

«Нам приходится расширять всё оборудование по всей системе, вплоть до сечения проводов. Почему? Граждане, установившие в своих дворах зарядные станции, сообщают, что при зарядке электромобилей нагреваются и горят провода. Почему в аномальные морозы в прошлом году загорались кабели в многоэтажных домах? В наших домах 70−80-х годов постройки [электрокабели] были рассчитаны только на один телевизор и холодильник, что было правильным решением для того времени», — отметил он.

Первый замглавы РЭС пояснил, что сейчас в многоэтажках устанавливаются кондиционеры в каждой комнате, а также другие приборы, из-за чего провода не выдерживают и выходят из строя.

«На полную замену таких проводов проектным институтам даны задания. В частности, по поводу зарядки электромобилей предписано учитывать сечение кабеля даже на больших линиях», — сказал он.

По его словам, возгорание проводов в аномальные холода было связано с тем, что они начинают пропускать в 3−4 раза больше электричества. «Проектный институт не может рассчитать сечение проводов или трансформатора в 3−4 раза [больше], у него тоже есть норма», — сказал Алвар Гайбуллаев.

Он также сообщил, что зарядные станции в этом году могут отнести ко II группе потребителей и установить тариф в 900 сумов за 1 кВт/ч (для бытовых потребителей базовый тариф — 450 сумов).

В мае Министерство энергетики объявило об упрощении процедур, необходимых для установки электрозаправок. Ведомственный указ обязывает «Региональные электросети» и «Узэнергоинспекцию» согласовывать их подключение за месяц.

По данным компании Tashkent Invest, в октябре 2023 года в столице работали 73 станции зарядки — это равняется 2,5 станциям на 100 тысяч человек. При этом число электрокаров и гибридов в Ташкенте выросло в 10 раз за год — почти до 19 тысяч единиц.

В июне на совещании у президента говорилось о планах внедрить сниженные ночные тарифы на электроэнергию для стимулирования домашней зарядки электромобилей. На улицах и возле многоквартирных домов можно будет устанавливать зарядные станции до 22 кВт, в домах — до 7 кВт.