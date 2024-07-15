Налоговый комитет Узбекистана объявил о запуск виртуального ассистента DavrOn на базе искусственного интеллекта (ИИ), сообщила пресс-служба ведомства.

ИИ-помощник расположен по адресу ai.soliq.uz и оказывает справочную поддержку налогоплательщикам в круглосуточном режиме.

«DavrOn — это дружелюбный и профессиональный консультант, предоставляющий необходимую информацию и персонализированные рекомендации по вопросам налогов и налогообложения. Виртуальный помощник поддерживает вежливый тон общения на узбекском, русском и английском языках», — говорится в сообщении.

По данным комитета, обучение помощника заняло три месяца и «непрерывно продолжается». Для этого была создана база знаний, содержащая свыше 11 миллионов символов, включающая в себя Налоговый кодекс, постановления президента и Кабинета министров, разъяснения и приказы, нормативные и инструктивные документы, а также ответы на часто задаваемые вопросы в колл-центр налоговой службы, касающиеся онлайн-ККТ и ЭСФ, электронно-цифровой подписи, электронных отчётов (услуг) и других.

Виртуальный помощник Налогового комитета — это третий сервис, использующий технологии искусственного интеллекта.

В 2022 году был разработан и внедрён собственный сервис удалённой идентификации налогоплательщиков Face-ID. Аудитория сервиса на сегодняшний день насчитывает свыше 6 миллионов налогоплательщиков — пользователей мобильного приложения Soliq. Для работы Face-ID была разработана и обучена модель, определяющая, что идентификацию в моменте действительно проходит живой человек, а не используется его фотография.

Ещё один сервис с ИИ используется в налоговом администрировании — системе мониторинга грузового автотранспорта. Модель компьютерного зрения использует снимки со специальной камеры для выделения в потоке грузовых автомобилей среди другой техники. Далее система распознает везёт ли автомобиль груз или передвигается порожним (без груза), и передаёт полученную информацию для дальнейшего анализа.

Налоговый комитет видит большой потенциал в использовании технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности налогового администрирования, а также создания дополнительных удобств для налогоплательщиков.