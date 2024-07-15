В Джизакской области водитель Damas без водительского удостоверения перевозил 14 пассажиров (машина рассчитана на 7 пассажиров). Об этом сообщила пресс-служба СБДД МВД Узбекистана.

Сотрудники ДПС составили на водителя протокол об административном правонарушении, машина была помещена на штрафстоянку.

Подобное нарушение довольно распространено в Узбекистане. Нередко на Damas в регионах перевозят воспитанников детсадов. Ранее сообщалось о нескольких случаях перевозки более 20 детей в таком автомобиле.