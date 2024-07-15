В структуре Совета министров Каракалпакстана, хокимиятов областей и Ташкента будут образованы службы внутреннего аудита в составе не менее 1−2 работников за счёт оптимизации численности штатных единиц региональных налоговых органов.Это предусмотрено указом президента Узбекистана от 10 июля об усилении финансового контроля по использованию бюджетных средств.

Дополнительно с 1 января 2025 года для предотвращения финансовых и других рисков в государственных органах будут созданы комитеты по управлению рисками во главе с их первыми руководителями, действующие на коллегиальной основе.

Указанные комитеты должны быть образованы в Совете министров Каракалпакстана, хокимиятах областей и Ташкента, министерствах и ведомствах, а также крупных организациях с государственной долей в уставном фонде 50 и более процентов. Рабочим органом комитетов будут службы внутреннего аудита этих организаций.

В основные задачи комитетов по управлению рисками вошли:

обеспечение формирования и обновления службами внутреннего аудита перечня выявленных рисков, касающихся финансового, операционного и внутреннего контроля, связанных с деятельностью системы и достижением целевых показателей (индикаторов);

обеспечение соблюдения требований законодательства о государственных закупках и устранение выявленных рисков;

обсуждение по итогам каждого квартала проделанной службами внутреннего аудита работы по анализу, предотвращению причин возникновения рисков и устранению их последствий;

подготовка предложений по устранению коллизий, допускающих возникновение рисков в нормативно-правовых актах и правоприменительной практике, и совершенствованию норм; определение перспективных направлений предотвращения рисков.

Качество мер внутреннего аудита сможет оценивать Счётная палата Узбекистана в процессе контрольных мероприятий.

Палате предоставлены полномочия внедрять систему внутреннего контроля по противодействию коррупции в органах исполнительной власти на местах, а также осуществлять надзор за выполнением мер, связанных с её эффективным функционированием.