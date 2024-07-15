Завод BYD Uzbekistan Factory заключил соглашения с китайскими партнёрами о производстве новых моделей автомобилей BYD в Узбекистане, сообщила пресс-служба компании «Узавтосаноат».

С 27 июня завод начал выпуск автомобилей BYВ Chazor и Song Plus. На презентации у президента 10 июля говорилось, что Узбекистан договорился с BYD о производстве автомобилей в сегментах В, С и бюджетном. Как выяснилось, речь идёт о BYD Seagull и E2, первые образцы которых уже проходят испытания в лабораториях.

Для проведения сертификационных испытаний модели были переданы в комплекс испытательных лабораторий «Quality and Safety Testing» при государственном учреждении UzTest.

Испытания проводятся на основе требований общего технического регламента и включают в себя проверку электромагнитной совместимости, эффективности тормозной системы, уровня внутреннего и внешнего шума, систем отопления и охлаждения, управляемости и устойчивости, системы освещения и многие другие показатели, отметили в «Узавтосаноат».

Как отметили «Газете.uz» в пресс-службе «Узавтосаноата», процесс испытаний и изучения рынка займёт около трёх месяцев.

Кроме того, совместно с Агентством по техническому регулированию ведётся разработка новых стандартов для автомобилей, предлагаемых на рынке Узбекистана. Эти стандарты охватывают сервисно-гарантийные условия, соответствие международным экологическим стандартам, требованиям по безопасности, а также безопасную переработку и утилизацию аккумуляторов автомобилей на новых источниках энергии.

«Этот шаг свидетельствует о стремлении завода BYD Uzbekistan Factory не только расширить ассортимент своей продукции, но и обеспечить её высокое качество и соответствие всем необходимым стандартам безопасности и экологичности», — говорится в сообщении.

BYD Seagull построен на электрической платформе BYD 3.0, фактически это уменьшенная и упрощённая версия модели BYD Dolphin. Её габаритная длина составляет 3780 мм, ширина — 1715 мм, высота — 1540 мм, колёсная база — 2500 мм. Штатные колёса — 15 либо 16 — дюймовые.

Заднее сиденье при этом строго двухместное, приборный экран имеет диагональ 5 дюймов, мультимедийный — 12,8 дюйма. Комплектация Fly оснащаться одним электромотором на передней оси, его мощность 55 кВт (75 л.с.). Батарея — литий-железо-фосфатная ёмкостью 38,88 кВт·ч, которая позволит проехать 405 км по циклу CLTC (цикл вождения в Китае).

Его стартовая стоимость в Китае — 9700 долларов.

BYD e2 — это традиционный 5-дверный 5-местный хэтчбек С-класса, который дебютировал в 2019 году. В зависимости от комплектации оснащается двигателем мощностью 70 кВт или 100 кВт (95 и 136 л. с.). Ёмкость батареи составляет 33−43 кВт*ч, запас хода — 300−400 км. Цена в Китае варьируется от 12210 до 16290 долларов.

Напомним, «Узавтосаноат» и китайская BYD Auto договорились об организации в Узбекистане производства автомобилей полного цикла ещё в августе 2022 года. До этого стороны проводили изучение автомобильного рынка.

29 декабря 2022 года «Узавтосаноат» (60% доли) и BYD Europe B. V. (Нидерланды, 40%) учредили совместное предприятие BYD Uzbekistan Factory. 26 сентября 2023 года между правительством Узбекистана и инвестором был подписан договор по реализации проекта. Бренд BYD официально представлен в Узбекистане с начала 2023 года.