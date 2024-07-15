Президент США Джо Байден выступил с телеобращением к нации в связи с покушением на бывшего главу страны и кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Текст заявления опубликован на сайте Белого дома.

В обращении, записанном 14 июля в Овальном кабинете, Байден заявил о необходимости «снизить накал» в американской политике. Президент подчеркнул, что стрельба в Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании «призывает всех нас сделать шаг назад».

«Мы не можем допустить, чтобы такое насилие стало нормой. Политическая риторика в нашей стране накалилась. Пришло время охладить её, — сказал Байден. — Мы все несём ответственность за это».

«В Америке мы разрешаем наши разногласия у избирательной урны. Так это делается: у избирательной урны, а не при помощи пуль», — заявил Байден.

Президент пожелал Трампу скорейшего выздоровления и выразил соболезнования семье 50-летнего пожарного Кори Комператоре, который погиб во время митинга, прикрывая от пуль своих родных.

По словам Байдена, мотивы стрелка пока не установлены, расследование продолжается.

Это обращение Байдена к американскому народу из Овального кабинета стало третьим за время его президентства. Как правило, подобные выступления посвящены событиям, которые имеют большое значение для американцев, уточняет Reuters.

Трамп — о покушении

В интервью таблоиду The Post Sunday бывший президент назвал покушение на него «очень сюрреалистическим опытом». «Врач в больнице сказал, что никогда не видел ничего подобного, и назвал это чудом», — сказал Трамп. По его словам, врач сообщил, что никогда не видел выживших после стрельбы из винтовки AR-15.

«Меня не должно быть здесь, я должен быть мёртв», — добавил Трамп. Он заявил, что выжил, поскольку в момент выстрела повернул голову вправо, чтобы прочесть надписи на плакате о нелегальных мигрантах, и пуля задела его правое ухо.

Политик поблагодарил сотрудников Секретной службы, назвав их действия в момент покушения героическими. «Они убили его [стрелка] одним выстрелом прямо между глаз…Они проделали фантастическую работу», — сказал он.

Трамп также оценил телефонный звонок Джо Байдена, который позвонил ему вскоре после покушения. По словам бывшего президента, Байден был «очень мил». Трамп допустил, что теперь избирательная кампания обоих может быть «более цивилизованной».

Что известно о стрелке?

По информации Федерального бюро расследований, стрелок ­- 20-летний Томас Мэттью Крукс из Бетел-Парк, штат Пенсильвания. Молодой человек прежде не попадал в поле зрения полиции, у него также не выявляли проблем с психическим здоровьем.

Крукс окончил общественный колледж со степенью младшего инженера два месяца назад. Известно, что он увлекался шахматами и программированием, работал помощником в реабилитационном центре.

В базе данных американских избирателей Крукс был зарегистрирован как республиканец, хотя в 2021 году он пожертвовал 15 долларов, организации Progressive Turnout Project, поддерживавшей демократов.

Крукс вёл стрельбу с крыши здания приблизительно в 120−150 метрах от сцены, откуда выступал Трамп. Его ликвидировали сотрудники Секретной службы, рядом с его телом нашли полуавтоматическую винтовку AR-15, купленную на имя его отца.

Реакция американских СМИ

New York Times

«Покушение на Дональда Трампа в субботу на митинге в Пенсильвании повергло президентскую гонку 2024 года в состояние шока и неопределенности.

Предвыборный штаб президента Байдена поспешил убрать телевизионную рекламу из эфира по всей стране и приостановил все официальные исходящие коммуникации — ни призывов к сбору средств, ни выпусков новостей. Внутренним указом предвыборного штаба Байдена всех сотрудников попросили «воздерживаться от каких-либо комментариев в социальных сетях или публично». Такие же указания получил предвыборный штат Трампа.

Конечно, стрельба изменила облик гонки. Но сразу возникшие вопросы о том, как как она будет развиваться политически, породили гораздо больше спекуляций, чем ответов. Несомненно то, что нация столкнулась с новой уродливой и растущей волной насилия в американской политике".

CNN

«Дональд Трамп возродится после покушения как ещё более великий мифический герой своего движения MAGA (Make America Great Again) на национальном съезде Республиканской партии, открывающемся в понедельник (на мероприятии, как ожидается, будет официально утверждена кандидатура Трампа в президенты).

Пока слишком рано говорить о том, как избиратели отреагируют на глубоко тревожные события… Но решения, которые каждый из кандидатов примет в ближайшие дни, и тон, с которым они будут стремиться их выразить, имеет решающее значение для того, как будет развиваться кампания".

Politico

«На протяжении почти десятилетия Дональд Трамп был крупнейшей силой единства среди демократов и крупнейшим источником раскола в своей партии. Теперь, когда республиканцы собираются выдвинуть Трампа на третьи выборы подряд, ситуация изменилась.

Стрельба и дерзкий ответ Трампа ещё больше обеспокоят его оппонентов, а возможно, и всю страну, что укрепит его аргументы в пользу авторитарной политики, к которой наша демократия в основном была невосприимчива. Сжатый кулак Трампа укрепит его позиции — не только в предвыборной кампании, но и, в случае его победы, в партии, которая с гораздо меньшей вероятностью будет сопротивляться его импульсам во время второго срока".