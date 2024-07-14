Бывший президент США Дональд Трамп был ранен в ухо во время стрельбы на предвыборном митинге вечером с субботу в городе Батлер, штат Пенсильвания. Секретные службы расследуют инцидент как покушение на политика, сообщает The Washington Post.

Примерно через 10 минут после начала выступления экс-президента послышалось пять или шесть выстрелов из полуавтоматической винтовки, описывает издание. Трамп резко поднёс ладонь к уху и сразу пригнулся. Послышались крики секретных агентов, бегущих к сцене: «На землю, на землю, на землю!» Как только они окружили Трампа, послышалось ещё несколько выстрелов. В многотысячной толпе слышались крики.

По рации сообщили, что стрелявший убит. На лице Трампа была видна кровь. До того, как уйти со сцены, стоя в окружении агентов, бывший президент поднял руку со сжатым кулаком и крикнул: «Борьба! Борьба!» Толпа закричала: «США!» Политика усадили во внедорожник и доставили в больницу. Сообщается, что его жизни ничего не угрожает.

По информации властей, во время стрельбы были серьёзно ранены ещё два человека, а один погиб. Личность стрелявшего устанавливается. Он находился на крыше одного из зданий на расстоянии десятков метров.

В посте в своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп написал, что пуля прошла через верхнюю часть его уха. Он выразил соболезнования семьям погибшего и раненых.

Президент Джо Байден заявил, что «в Америке нет места такому насилию… Такого не должно быть. Мы не должны с таким мириться».Он призвал всех осудить политическое насилие. В Белом доме сообщили, что Байден поговорил с Трампом по телефону.

Представители предвыборной кампании Байдена сообщили, что работают над тем, чтобы как можно скорее снять имеющиеся ролики на телевидении для их пересмотра.