Президент Шавкат Мирзиёев с глубокой тревогой воспринял весть о покушении на жизнь бывшего президент США Дональда Трампа во время его предвыборного выступления в штате Пенсильвания, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

«Глава нашего государства решительным образом осуждает данный акт насилия и желает Дональду Трампу скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

Во время предвыборного митинга Дональда Трампа в штате Пенсильвания произошла стрельба. Бывший президент был ранен в ухо. Инцидент расследуется как возможное покушение на политика. Стрелком оказался 20-летний мужчина по имени Томас Мэттью Крукс, который был зарегистрирован как республиканец. Его застрелили снайперы Секретной службы.