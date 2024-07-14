Оснований для пересмотра социальной нормы по электроэнергии нет, считают в Минэнерго Узбекистана. Там заявили, что 71% абонентов потребляет до 200 кВт·ч в месяц и 11% — 200−300 кВт·ч. В РЭС после жалоб населения разъяснили порядок расчёта социальной нормы. Там же сообщили, что для семей, проживающих в одном доме, могут ввести отдельные счета.

Вице-спикеры Законодательной палаты поспорили о смертной казни. Алишер Кадиров после новости об убийстве ребёнка в Ташкенте заявил, что такие убийцы «не должны жить». Одилжон Тожиев ответил, что высшая мера не снизит уровень преступности.

Рейтинг «зелёных» городов появился в Узбекистане. Его представил Национальный центр по изменению климата. Среди 14 административных центров лидером стал Наманган, а Ташкент оказался на 12-м месте.

Выдачу экостикеров для автомобилей перенесли на 1 марта 2025 года. Такое решение приняло правительство. Их выдачу планировалось начать с 1 июня 2024.

Часть ул. Тараса Шевченко в Ташкенте сделают гастрономической. Здесь планируется установить новое освещение, скамейки, урны, детские площадки, высадить деревья. Фото.

Суд по делу Парка Дружбы. Как прошли первые три заседания. В Ташкенте уже более месяца рассматривается иск жителей об отмене решений правительства и хокима города о передаче Парка Дружбы в аренду предпринимателю. Читайте наш репортаж с первых трёх заседаний.

Прокурор запросил 20 лет тюрьмы для «Бахти Ташкентского». Ему предъявлено обвинение по 44 эпизодам, и 11 и 12 лет — для его сыновей. Ранее подсудимый сообщил, что неназванная госорганизация попросила его привести в порядок «улицу».

Как фанаты в Андижане развивают культуру футбола в Узбекистане. Фанатское движение футбольного клуба «Андижан» устраивает на домашних матчах целое шоу. Видео их выступлений набирают миллионы просмотров в социальных сетях, а атмосфера на трибунах похожа на дерби европейских грандов. Как появилось фан-движение и что делает его таким сильным — в нашем материале.