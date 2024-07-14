Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана возбудил дело против Бухарского областного предприятия территориальных электрических сетей, сообщила пресс-служба ведомства.

Мемориальный комплекс Бахоуддина Накшбанди обратился в местное отделение комитета из-за завышенного счёта за электроэнергию.

Согласно законодательству, религиозные учреждения с 1 сентября 2003 года уплачивают коммунальные услуги по тарифу для физических лиц. Однако электросеть не учла эту норму и дополнительно начислили 115 млн сумов по высокому тарифу, говорится в сообщении.

Кроме того, по итогам первого полугодия комитет выявил 20 млрд сумов необоснованных доходов у хлопково-текстильных и масложировых кластеров. Против 38 предприятий из 11 регионов Узбекистана возбуждены дела по нарушению закона «О конкуренции».

Их обвинили в следующих нарушениях:

невыставление товара на биржу в указанные сроки либо выставление в малом или недостаточном количестве;

неразмещение в указанный срок на официальном сайте биржи;

загрузка и отправление продукта по форвардному контракту менее чем за месяц;

случаи продаж на основе прямых договоров;

действия, которые ограничивают или могут привести к ограничению конкуренции во время биржевых торгов.

«Эти факторы могли прямо или косвенно повлиять на цены на продовольственные и трикотажные изделия и привести к росту цен на потребительских рынках», — говорится в сообщении.

После назначения бывшего замглавы Верховного суда Халилилло Турахужаев председателем Комитета по конкуренции ведомство активизировало свою работу.

В четверг в отношении цементного завода Shangfeng открыли антидемпинговое дело. Местные производители обвиняют запущенное в апреле совместное предприятие (СП) в занижении цен на свою продукцию. Комитет также возбудил дела против страховой компании, банков, «дочки» российского «Лукойла» и других (ссылки на новости об этом — ниже).