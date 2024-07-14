В Ташкенте с 0:00 15 июля будет закрыто движение по частям улиц Буюк ипак йули и Темура Малика, прилегающим к месту реконструкции путепровода, сообщила пресс-служба УБДД ГУВД столицы.

Улица Буюк ипак йули перекрывается между перекрёстками с улицами Темура Малика и Шукура Бурханова, а Темура Малика — между перекрёстками улиц Мирзо Улугбека и Султония.

На карте выше показаны варианты объезда перекрытых участков. Когда будет открыто движение, не уточняется.

Ранее на месте демонтированного путепровода был организован объезд. Сообщалось, что он будет действовать до 1 августа.

Помимо строительства нового путепровода, участок улицы Темура Малика под ним расширяется с четырёх до шести полос. Расположенные вдоль него частные дома были снесены. С улицы Буюк ипак йули также организуются съезды и заезды на Темура Малика.