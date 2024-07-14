12 июля в сети появилось видеообращение представителей узбекского шоу-бизнеса, которые ехали поездом из Хивы в Андижан. Они пожаловались, что в поезде не работает система кондиционирования.

Артисты сообщили, что не могут открыть окно из-за пыльного воздуха, а из-за жары вынуждены использовать веер. По их словам, в билете указывалось, что купе будет с кондиционером, но он не работал.

«Узбекистон темир йуллари» не обманывает при продаже билетов

Компания «Узтемирйуловчи» («Узжелдорпасс») сообщила, что при перевозке пассажиров в вагоне поезда выявлена техническая неисправность, из-за чего пассажиры были переведены в другой вагон.

«Если система охлаждения не работает, пассажиры могут обратиться к проводникам вагонов, а если проблему не удаётся решить, — к начальнику поезда», — говорится в сообщении.

На следующий день компания выпустила ещё один комментарий, в котором говорилось, что «Узбекистон темир йуллари» не обманывает при продаже билетов". Отмечается, что железнодорожный вагон был построен в 1991 году и прошёл технический ремонт в установленном порядке.

«По техническим условиям системы охлаждения, установленной в этом вагоне, при повышении наружной температуры выше +40 градусов эффективность охлаждения системы теряется. Из-за аномально высокой температуры воздуха, наблюдающейся в эти дни на территории нашей страны, наблюдаются сбои в системах охлаждения некоторых вагонов. Поскольку температура воздуха в поезде, где записано видео, поднялась выше +40 градусов, компрессорное оборудование системы охлаждения вышло из строя, в результате вагон не охлаждался», — отметили в «Узжелдорпассе».

Климатолог Эркин Абдулахатов, реагируя на заявление компании, написал, что с начала 2024 года аномальной жары в Узбекистане не наблюдалось. В ежедневном прогнозе погоды, опубликованном «Узгирдрометом» на 12 июля, говорилось, что температура воздуха составит +33…+38 градусов, а на юге — до +40…+42 градусов.

В «Узтемирйуловчи» добавили, что принимают необходимые меры для устранения проблем, связанных с системами охлаждения, внутренним интерьером и электрическими системами пассажирских вагонов, выпущенных в прошлом веке. Также постепенно проводится модернизация вагонов, за последний год закуплено 27 пассажирских вагонов, «отвечающих современным требованиям», говорится в сообщении.

По данным Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей, подобные критические материалы ранее уже публиковались в социальных сетях, а в АО «Узтемирйуловчи» направлен запрос с целью расследования этих случаев.