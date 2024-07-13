Салат с хрустящими баклажанами
Жареные во фритюре баклажаны, спелые помидоры, кинза, творожный сыр и бальзамический крем — мечта гурмана.
Говядина тушёная с баклажанами в томате
Тушёная говядина с баклажанами, приготовленная по этому рецепту, получается очень сочной и ароматной.
Запечённые баклажаны с томатным соусом и моцареллой
Баклажаны по этому рецепту получаются особенно нежными и вкусными.
Баклажаны по-дунгански
Вкусный салат для любителей пикантных и тёплых салатов из овощей.
Рулетики из баклажанов с ореховой начинкой
Грузинская кухня отличается своим разнообразием и неповторимым сочетанием ингредиентов, также и в этом блюде.
Салат из баклажанов с райхоном и мятой
Отличное дополнение к любым горячим гарнирам и мясным блюдам.
Баклажаны «как грибы»
Настоящим хитом летнего сезона можно считать блюдо, которое в народе прозвали «Баклажаны, как грибы».
Котлеты из баклажанов
Баклажанные котлеты разнообразят ваше повседневное меню и, уж точно, удивят ваших домочадцев.