Салат с хрустящими баклажанами





Жареные во фритюре баклажаны, спелые помидоры, кинза, творожный сыр и бальзамический крем — мечта гурмана.

Говядина тушёная с баклажанами в томате



Тушёная говядина с баклажанами, приготовленная по этому рецепту, получается очень сочной и ароматной.

Запечённые баклажаны с томатным соусом и моцареллой



Баклажаны по этому рецепту получаются особенно нежными и вкусными.

Баклажаны по-дунгански



Вкусный салат для любителей пикантных и тёплых салатов из овощей.

Рулетики из баклажанов с ореховой начинкой





Грузинская кухня отличается своим разнообразием и неповторимым сочетанием ингредиентов, также и в этом блюде.

Салат из баклажанов с райхоном и мятой



Отличное дополнение к любым горячим гарнирам и мясным блюдам.

Баклажаны «как грибы»



Настоящим хитом летнего сезона можно считать блюдо, которое в народе прозвали «Баклажаны, как грибы».

Котлеты из баклажанов





Баклажанные котлеты разнообразят ваше повседневное меню и, уж точно, удивят ваших домочадцев.