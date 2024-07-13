Салат с хрустящими баклажанами

zira, еда

Жареные во фритюре баклажаны, спелые помидоры, кинза, творожный сыр и бальзамический крем — мечта гурмана.

Говядина тушёная с баклажанами в томате

zira, еда
Тушёная говядина с баклажанами, приготовленная по этому рецепту, получается очень сочной и ароматной.

Запечённые баклажаны с томатным соусом и моцареллой

zira, еда
Баклажаны по этому рецепту получаются особенно нежными и вкусными.

Баклажаны по-дунгански

zira, еда
Вкусный салат для любителей пикантных и тёплых салатов из овощей.

Рулетики из баклажанов с ореховой начинкой

zira, еда

Грузинская кухня отличается своим разнообразием и неповторимым сочетанием ингредиентов, также и в этом блюде.

Салат из баклажанов с райхоном и мятой

zira, еда
Отличное дополнение к любым горячим гарнирам и мясным блюдам.

Баклажаны «как грибы»

zira, еда
Настоящим хитом летнего сезона можно считать блюдо, которое в народе прозвали «Баклажаны, как грибы».

Котлеты из баклажанов

zira, еда

Баклажанные котлеты разнообразят ваше повседневное меню и, уж точно, удивят ваших домочадцев.