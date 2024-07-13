Улицу Тараса Шевченко Мирабадского района Ташкента сделают гастрономической, сообщила пресс-служба районного хокимията.

13 июля хоким района Анвар Сайфутдинов провёл открытый диалог с предпринимателями, работающими на этой улице.

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В начале встречи глава районной администрации сообщил, что круглосуточную гастрономическую улицу планируется создать для создания привлекательной и активной туристической среды на основании постановления Кабинета министров №395 (отсутствует в открытом доступе).

Он заявил, что запуск этой туристической улицы послужит увеличению доходов предпринимателей.

В ходе строительных работ планируется установка опор освещения, скамеек и урн для мусора, посадка деревьев, создание оросительных систем, декоративных арок и столбов, элементов, а также фотозон, тротуаров, велодорожек, установка детской игровой площадки, выставочной сцены и организация аудиомузыкальной системы.

Как уточнили «Газете.uz» в хокимияте, подана заявка в Службу единого заказчика хокимията Ташкента, после чего будет определена смета и подрядчик. Работы планируются на участке улицы в 800 метров — от пересечения с улицей Шахрисабз до пересечения с Нукусской улицей (рядом со школой №94.

Хокимият Ташкента в марте поделился планами по созданию первой «гастрономической улицы» Ташкента в Яшнабадском районе. В восьми районах столицы также планируется создать зоны для ремесленников и гастротуризма.

В марте решили сделать «гастрономической» улицу Султанали Машхади в Ташкенте. В восьми районах столицы планируется создать зоны для ремесленников и гастротуризма.

Фото

гастрономическая улица, гастрономический туризм, мирабадский район, ташкент, улица тараса шевченко

гастрономическая улица, гастрономический туризм, мирабадский район, ташкент, улица тараса шевченко

гастрономическая улица, гастрономический туризм, мирабадский район, ташкент, улица тараса шевченко

гастрономическая улица, гастрономический туризм, мирабадский район, ташкент, улица тараса шевченко

гастрономическая улица, гастрономический туризм, мирабадский район, ташкент, улица тараса шевченко

гастрономическая улица, гастрономический туризм, мирабадский район, ташкент, улица тараса шевченко

гастрономическая улица, гастрономический туризм, мирабадский район, ташкент, улица тараса шевченко

гастрономическая улица, гастрономический туризм, мирабадский район, ташкент, улица тараса шевченко

гастрономическая улица, гастрономический туризм, мирабадский район, ташкент, улица тараса шевченко