Улицу Тараса Шевченко Мирабадского района Ташкента сделают гастрономической, сообщила пресс-служба районного хокимията.

13 июля хоким района Анвар Сайфутдинов провёл открытый диалог с предпринимателями, работающими на этой улице.





В начале встречи глава районной администрации сообщил, что круглосуточную гастрономическую улицу планируется создать для создания привлекательной и активной туристической среды на основании постановления Кабинета министров №395 (отсутствует в открытом доступе).

Он заявил, что запуск этой туристической улицы послужит увеличению доходов предпринимателей.

В ходе строительных работ планируется установка опор освещения, скамеек и урн для мусора, посадка деревьев, создание оросительных систем, декоративных арок и столбов, элементов, а также фотозон, тротуаров, велодорожек, установка детской игровой площадки, выставочной сцены и организация аудиомузыкальной системы.

Как уточнили «Газете.uz» в хокимияте, подана заявка в Службу единого заказчика хокимията Ташкента, после чего будет определена смета и подрядчик. Работы планируются на участке улицы в 800 метров — от пересечения с улицей Шахрисабз до пересечения с Нукусской улицей (рядом со школой №94.

Хокимият Ташкента в марте поделился планами по созданию первой «гастрономической улицы» Ташкента в Яшнабадском районе. В восьми районах столицы также планируется создать зоны для ремесленников и гастротуризма.

В марте решили сделать «гастрономической» улицу Султанали Машхади в Ташкенте. В восьми районах столицы планируется создать зоны для ремесленников и гастротуризма.

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