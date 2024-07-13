Семьям, которые проживают вместе в одном доме, планируется открыть отдельные счета за электроэнергию. Об этом стало известно 11 июля на пресс-конференции компании «Региональные электрические сети», передаёт корреспондент «Газеты.uz».

По словам первого заместителя председателя РЭС Алвара Гайбуллаева, зарегистрированы случаи, когда в одном доме проживает до четырёх семей.

«В Узбекистане по одному кадастру, то есть одному домохозяйству, присваивается один счёт. Есть случаи, когда по одному кадастру проживает до четырёх семей. Семьи, живущие в таком доме, не могут использовать 200 кВт⋅ч электроэнергии в месяц, они потребляют не менее 800 кВт⋅ч. Мы внесли свои предложения по этому [вопросу], и мы должны найти решение», — сказал он.

РЭС в качестве решения предлагает открыть отдельные счета для каждой семьи или помочь им через систему Национального агентства социальной защиты.

«Четыре семьи проживают в одном доме, поскольку они нуждаются в социальной защите, а мы начисляем им большие суммы за использование 800 кВт⋅ч электроэнергии вместо 200 кВт⋅ч. Чтобы найти справедливое решение для таких случаев, мы внесли своё предложение: на одну семью должен быть открыт один счёт, то есть у дома остаётся один кадастр и к нему подключаются субпотребители, с которыми необходимо проводить отдельный расчёт», — сказал представитель РЭС.

Алвар Гайбуллаев заверил, что решение этого вопроса в любом случае будет найдено, потому что на людей, нуждающихся в социальной защите, нельзя накладывать дополнительные проблемы.

С 1 мая в Узбекистане повысились тарифы на электроэнергию и газ, а также введены социальные нормы потребления энергоресурсов (объём, оплачиваемый по льготному тарифу).

По новым тарифам расходы абонентов, использующих до 200 кВт·ч электроэнергии в месяц, выросли в 1,5 раза — на дополнительную сумму до 31 тысячи сумов в месяц, для абонентов, использующих до 300 кВт·ч, — 91,5 тысячи сумов (в 2 раза), а для абонентов, использующих до 500 кВт·ч, — 212,5 тысячи сумов (в 2,5 раза), 1500 кВт·ч — на 1,04 млн сумов (в 3,4 раза).

Минэнерго на днях заявило, что не считает необходимым пересматривать социальную норму, поскольку 71% населения потребляет до 200 кВт·ч.