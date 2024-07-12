Днём 12 июля по Узбекистану будет наблюдаться небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. По Бухарской, Навоийской и Ташкентской областям местами может пройти кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха сохранится в пределах +35…+38 градусов, по югу и пустынной зоне — до +39…+42 градусов.

В выходные дни на территорию страны ожидается заток относительно прохладного и влажного воздуха с районов Поволжья. Ночью и утром 13 июля по Ташкентской области и Ферганской долине местами возможен дождь. Дожди могут пройти также по районам Устюрта.

14 июля кратковременные дожди и грозы ожидаются по Каракалпакстану, Хорезмской, Ташкентской, Сырдарьинской областям и Ферганской долине, а также в отдельных предгорных и горных районах.

По остальным регионам осадков не прогнозируется.

Температура воздуха 13−14 июля понизится до +30…+35 градусов, по югу — до +36…+39 градусов. Ветер 7−12 м/с, местами усиление до 13−18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 18−23 м/с, с пыльным поземком.

В Ташкенте 12 и 13 июля будет преобладать погода без осадков. В пятницу вечером, ночью и утром в субботу, а также в течение дня в воскресенье может пройти кратковременный дождь с грозой.

При грозе возможно усиление ветра до 10−13 м/с.

Температура воздуха в пятницу днём составит +36…+38 градусов, в субботу и воскресенье — +32…+34 градусов.