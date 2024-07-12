Генеральная ассамблея ООН 11 июля приняла резолюцию о технической и физической безопасности ядерных объектов Украины, включая Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), сообщается на сайте ООН.
Документ поддержали 99 стран, против проголосовали девять (Беларусь, Бурунди, Куба, КНДР, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия и Эритрея) и 60 (включая Узбекистан) — воздержались.
Резолюция требует, чтобы Россия срочно вывела своих военнослужащих и другой несанкционированный персонал с ЗАЭС и вернула её под полный контроль Украины.
Кроме того, документ вновь требует от России немедленно «прекратить агрессию против Украины» и «безоговорочно вывела все свои вооружённые силы с территории этой страны в её международно признанных границах».
Перед голосованием заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что цель резолюции «попытка продвинуть ложную западную версию об источнике угроз ядерным объектам в Украине».
- Российские войска захватили ЗАЭС — крупнейшую атомную электростанцию в Европе — вскоре после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. С тех пор ЗАЭС не вырабатывает электроэнергию, но ей нужна постоянная подача электричества для охлаждения одного из реакторов.
- До вторжения Запорожская АЭС производила пятую часть электроэнергии, необходимой Украине. Территория станции периодически подвергается обстрелам, в которых Украина и Россия обвиняют друг друга.