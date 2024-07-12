Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 июля на совещании в Ферганской области поручил рассмотреть вопрос оставления в районных бюджетах половину подоходного налога с физических лиц (НДФЛ).

По словам главы государства, сейчас в области 545 зарегистрированных предпринимателей не открыли счета, более 1000 не проводили свой оборот через банки.

Если больше 50% НДФЛ будет оставаться в местном бюджете, то «повысится заинтересованность района», чтобы вывести предпринимателей из тени и получить больше налоговых поступлений.

Сегодня регионы Узбекистана применяют различный подход при распределении поступлений от налога на доходы физлиц. Областные хокимияты ежегодно при утверждении бюджета определяют нормативы отчислений в районные бюджета, многие из них оставляют большую часть НДФЛ в областном бюджете. Например, Ферганская область оставляла 50% НДФЛ в районах, тогда как Самаркандская область — в пределах 10−50%, Сырдарьинская область — 3−20%, Ташкент, Ташкентская и Навоийская области — 100%.

Децентрализация

Ещё в ноябре 2019 года Тимур Ишметов, тогда работавший первым замминистра финансов, рассказывал о поэтапной децентрализации финансовой системы, то есть о расширении финансовой самостоятельность хокимиятов, у которых будет оставаться больше налогов.

«Думаем, что пришло время, чтобы хокимияты получили право самостоятельно распоряжаться финансовыми расходами местного бюджета. Тогда будет справедливо требовать от них полной ответственности», — отмечал он.

Финансист Отабек Бакиров также указал, что оставление налогов в районах, где они собираются, является частью политики децентрализации, «объявленной в начале новой эры».

По его словам, это должно простимулировать ответственных работодателей «работать в белую» и привести к конкуренции между районами за потенциальных налогоплательщиков в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

«Представьте, скажем, бизнес, в котором работает тысяча сотрудников, нужны и Куве, и близлежащему Мерхаматскому району. Местные власти, хотят они того или нет, теперь будут склоняться перед бизнесом, чтобы налоги на несколько сотен миллиардов сумов оставались в их районах», — пояснил он.

Но другая сторона вопроса — это расходование этих денег.

«В этом вопросе задачи сдерживания, контроля и распределения должны выполняться общественностью, а её представительство должно осуществляться через кенгаши, формируемые на свободных выборах. Иными словами, предоставление ещё больше денег хокимам через оставление большой части налогов в регионах всегда должно быть пропорционально их уровню подотчётности, прозрачности и сдерживаемости», — считает финансист.

Президент на этом совещании сообщил, что в Ферганской области внедрят новую систему по повышению ответственности руководителей. Хоким области, его заместители, хокимы 19 районов и городов каждый день будут принимать по 5 бизнесменов и инвесторов для решения их проблем.