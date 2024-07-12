Узгидромет предупредил о возможных селе-паводковых явлениях в предгорных и горных районах Ташкентской области и пяти других регионов Узбекистана в связи с ожидаемыми дождями 13−16 июля.

Граждан проживающих в этих районах, отдыхающих и водителей призвали соблюдать меры предосторожности. Возможно скопление дождевой воды, что может привести к подтоплению территорий.

Районы с селе-паводковой опасностью 15−16 июля