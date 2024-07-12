В июне на рынке недвижимости Узбекистана наблюдалось снижение спроса на жилье после двухмесячного роста, сообщает Центр экономических исследований и реформ.

В апреле-мае количество сделок купли-продажи недвижимости увеличилось на 11% и 9%, однако в июне объём упал на 6,4% — до 20,2 тысячи. За год (к июню 2023 года) продажи снизились почти на 14%.





Падение активности отражает общее замедление на рынке недвижимости страны, отметили в ЦЭИР.

В региональном разрезе наибольшее снижение операций с недвижимостью в течение минувшего месяца наблюдалось в Сырдарьинской, Бухарской и Андижанской областях — 21%, 20% и 16% соответственно.

Позитивная динамика сохраняется в Ташкенте, где активность выросла почти на 5%.

По итогам первого полугодия общее число продаж на рынке недвижимости Узбекистана снизилось на 5,7%. Снижение было особенно заметным в Навоийской области, где операции сократились на 26,5%, в Ташкенте — на 13,8%, в Джизакской области — на 10,6%.

Рост за шесть месяцев зафиксирован в Андижанской области — 12,7%, Хорезмской — 8,3% и Кашкадарьинской — 6%.

Вторичный рынок жилья





В июне темпы роста стоимости жилья на вторичном рынке недвижимости замедлились. Если в мае цена жилья в среднем выросла на 1,3%, то в июне «вторичка» подорожала лишь на 0,3%. Но за год (к июню 2023 года) её стоимость выросла почти на 10%.

Значительный рост стоимости вторичного жилья зафиксирован в Хорезмской — 18,1%, Бухарской — 17,1%, Кашкадарьинской — 16,7% и Ташкентской областях — 16%.

В Ташкенте цены на «вторичку» за июнь снизились на 1,1% — с 1155 до 1142 долларов за кв. м. в среднем. Умеренный рост был отмечен в Шайхантахурском — 0,8%, Яккасарайском — 0,6% и Алмазарском районах — 0,3%.

Аренда жилья в Ташкенте

После некоторого восстановления в мае цены на рынке аренды в Ташкенте снова снизились. Средняя стоимость аренды в столице снизилась на 1,2% и составила 8,3 доллара за кв. м.

По-прежнему дорого снимать жильё в Мирабадском, Шайхантахурском и Яккасарайском и районах, где в среднем аренда обходится в 10,2 доллара за кв. м. Относительно доступная аренда жилья сохраняется в Алмазарском, Сергелийском и Бектемирском районах, где средняя стоимость аренды колеблется на уровне 6,4 доллара за кв. м.

С сначала года стоимость аренды снизилась на 9,8%, при сравнении с июнем 2023 года — на 5,5%.

Наиболее заметное снижение аренды за год зарегистрировано в Яшнабадском и Мирзо-Улугбекском районах — более чем на 12%, тогда как относительно умеренный спад наблюдался в Юнусабадском и Яккасарайском районах — на 8,3%.

Ранее Центральный банк в обзоре рынка недвижимости за 2023 года сообщал, что из-за резкого повышения стоимости жилья покупательская способность населения Узбекистана снизилась, а разрыв между рыночной и фундаментальной ценой недвижимости достиг 24%. Квартиры стали больше покупать не для удовлетворения базовой потребности, а в качестве объекта инвестиций.