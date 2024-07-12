Вопросы сокращения бедности и социальной защиты теперь будут в ведении одного органа — Национального агентства социальной защиты при президенте. Об этом на совещании в Куве Ферганской области заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Настало время изменить систему сокращения бедности, сказал президент. Он отметил, что в стране накоплен опыт работы «махаллинских семёрок», внедрены механизмы помощи им за счёт банковско-финансовых инструментов. В то же время по мере расширения системы ощущается необходимость в новых подходах, заявил президент.

Если нуждающееся население не будет обеспечиваться источниками дохода, оно будет вновь и вновь обращаться за социальной помощью, сказал он.

Национальное агентство социальной защиты было создано прошлым летом. Ему были переданы соответствующие подразделения Минтруда, Минздрава, МВД, МДШО и других структур. Агентство имеет подразделения по всей стране, а также центры социальных услуг «Инсон» («Человек») в районах и городах.

Президент Шавкат Мирзиёев впервые определил сокращения бедности приоритетной задачей в стране в своём послании парламенту в январе 2020 года.

В конце февраля того же года заместитель премьер-министра — министр финансов Джамшид Кучкаров был назначен вице-премьером по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности — министром экономики и промышленности.

Вскоре Министерство экономики и промышленности было преобразовано в Министерство экономического развития и сокращения бедности.

С января 2023 года в стране начало действовать Министерство занятости и сокращения бедности.