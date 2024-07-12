Французское правительство за последний год вывезло из Парижа около 5000 бездомных мигрантов из-за приближающихся летних Олимпийских игр 2024, пишет The New York Times. Им обещают жилье в другом месте, но многие в итоге оказываются на улицах в незнакомых местах или их приговаривают к депортации.

По данным издания, людей увозят на автобусах в такие города, как Лион и Марсель, где затем размещают в специальных приютах. Там бездомные живут до трёх недель, во время которых их проверяют на предмет соответствия критериям для предоставления убежища. Те, кто имеет на него право, могут получить долгосрочное жилье на время рассмотрения их ходатайства. Однако до 60% бездомных мигрантов жилья не получает, а некоторых затем депортируют.

«Они дают вам случайный билет, — рассказал NYT мигрант из Центральноафриканской Республики Умар Аламин, который был в одном из таких автобусов. — Если это билет до Орлеана, вы едете в Орлеан».

В правительстве Франции заявили, что переселение происходит в рамках «добровольной программой» на фоне нехватки жилья в Париже и отрицают связь с Олимпиадой. Но NYT получила электронное письмо одного из представителей государственного жилищного фонда, в котором говорится, что цель программы заключается именно в том, чтобы «выявить людей на улице в местах вблизи олимпийских объектов» и переселить их перед Играми.

Газета отмечает, что одной из причин такого переселения является нехватка мест в приютах для 100 тысяч бездомных, которые проживают в Париже и его окрестностях. Чтобы решить проблему, власти в прошлом году открыли 10 временных приютов по всей стране.

Сама Олимпийская деревня была построена в одном из беднейших пригородов Парижа — Сена-Сен-Дени, где примерно каждый третий житель — мигрант. Это самый высокий процент по стране, говорится в материале.

О перемещении бездомных людей из Парижа и его пригородов в другие регионы ранее писало The Guardian. По информации издания, полиция также зачищала столицу Франции от секс-работников и наркозависимых. По данным издание, с апреля прошлого года из Парижа вывезли 12,5 тысячи человек.