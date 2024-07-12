В Ферганской области будет внедрена новая система по повышению ответственности руководителей области. Об этом на совещании в Куве в пятницу заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Хоким области и все его заместители, а также хокимы 19 районов и городов области каждый день будут принимать по пять предпринимателей и иностранных инвесторов, чтобы решить их проблемы, сказал он.

Руководители также каждую неделю должны сообщать населению и предпринимателям о происходящих изменениях по телевидению и радио.

По итогам года их деятельность будет оцениваться и будут приниматься соответствующие меры, сообщил глава государства.

Он подчеркнул, что депутаты областного кенгаша также должны создать комиссию и «взять на контроль каждую цифру».

На совещании отмечалось, что Ферганская область находится на последнем месте в стране по показателю роста промышленного производства за последние семь лет.

На ряде предприятий упали объёмы производства, отдельные приостановили деятельность, часть зарегистрированных предпринимателей не действует, по другим нет данных об обороте и рабочих местах, что говорит о теневой деятельности.

Президент поручил изучить все эти случаи и оказать содействия предпринимателям по выходу из «тени».