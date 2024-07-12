Агентство «Узбеккосмос» с начала года в результате космического мониторинга обнаружило 1960 случаев пожаров на освобождённых от посевов полях на общей площади свыше 23,2 тысячи га. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе агентства.

Больше всего горящих площадей выявлено в Ташкентской области — 9638 га (439 случаев), Сурхандарьинской области — 5007 га (562), Андижанской — 3868 га (319), Наманганской — 2009 га (112), Самаркандской — 1711 га (191), Джизакской — 931 га (54) и Ферганской — 65 га (11).

В «Узбеккосмосе» напомнили об ответственности для граждан и для должностных лиц за нарушение требований по охране атмосферного воздуха, а также ущерб почве и растительному миру.

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