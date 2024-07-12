Политика

Два вице-спикера Законодательной палаты выступили с разными мнениями по поводу возвращения смертной казни. Алишер Кадиров после новости об убийстве ребёнка в Ташкенте заявил, что такие убийцы «не должны жить». Одилжон Тожиев ответил, что высшая мера не снизит уровень преступности.

Вопросы сокращения бедности и социальной защиты будут в ведении Национального агентства социальной защиты, заявил президент Узбекистана. Сейчас вопросами бедности занимается Министерство занятости и сокращения бедности, до этого — Министерство экономического развития и сокращения бедности.

Экономика

С 1 августа в Узбекистане намечено внедрить новую биллинговую система для учёта электроэнергии. Планируется также запустить мобильное приложение с информацией о платежах и потреблении электричества.

По итогам июня в Узбекистане зарегистрирована купля-продажа 77,6 тысячи легковых автомобилей, что является минимальным показателем с декабря 2021 года. Большая часть падения пришлась на подержанные авто.

С начала года продажи на рынке недвижимости в Узбекистане упали на 5,7%. Рост цен на «вторичку» замедлился, в Ташкенте её стоимость снизилась до 1142 долларов за кв. м. Аренда в столице продолжает дешеветь.

В Ферганской области внедрят новую систему по повышению ответственности руководителей, заявил на совещании в Куве президент. Хоким области, его заместители, хокимы 19 районов и городов каждый день будут принимать по 5 бизнесменов и инвесторов для решения их проблем.

Общество

Национальный центр по изменению климата представил рейтинг экологичности городов Узбекистана. Города страны оценят по его показателям, а результаты внесут в платформу Green Cities. Среди 14 административных центров лидером стал Наманган, Ташкент оказался на 12 месте.

В интернете появились сообщения о возможной приостановке сноса зданий в центре Бухары и переносе строительства туристического центра за пределы города. Хокимият заявил, что местоположение проекта не меняется, а строительная площадка готова уже на 90%.

В выходные дни на территорию Узбекистана ожидается заток относительно прохладного воздуха с районов Поволжья. По стране пройдут кратковременные дожди, температура понизится до +30…+35 градусов. 13−16 июля в предгорных и горных районах Ташкентской области и пяти других регионов Узбекистана возможны селе-паводковые явления.

Семь кинопремьер, квиз по книгам о Гарри Поттере, поэтический вечер, ярмарки ручных изделий, Live Jazz Night в парке Tashkent Сity, выставки, мастер-классы для детей и взрослых, скидки, вечеринки и другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.

Культура

У Государственного музея искусств Каракалпакстана имени И. В. Савицкого появились амбассадоры в разных городах страны. Их задача — увеличить популярность нукусского музея и интерес к каракалпакской культуре. «Газета.uz» рассказывает, кто и зачем запустил проект и как к нему присоединиться.

Мир

Генассамблея ООН приняла резолюцию о безопасности ядерных объектов Украины, в которой потребовала от России срочно вывести свои войска с Запорожской атомной электростанции и вернуть её под полный контроль украинских властей.

Власти Франции переселили из Парижа перед Олимпийскими играми около 5000 бездомных мигрантов, пишет The New York Times. Людей вывозят на автобусах в другие города и размещают в специальных приютах, некоторых потом депортируют.

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