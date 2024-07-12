Два заместителя спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана выступили с противоположными мнениями по поводу возвращения смертной казни за тяжкие преступления. Их заявления прозвучали после новости об убийстве мужчиной трёхлетнего ребёнка сожительницы в Ташкенте.

Алишер Кадиров, являющийся также руководителем фракции Ддемократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» («Национальное возрождения»), написал, что «человек, совершивший зверство по отношению к младенцу, не должен жить».

Он напомнил о другом случае, когда парня ударили ножом 20 раз. Суд приговорил 25-летнего убийцу к 17 годам тюрьмы.

«Кем вернётся в общество это 25-летнее чудовище в 42 года? Сидеть и ждать, что озверевший преступник станет другим человеком, охранять его здоровье и кормить за счёт наших налогов нелогично», — заявил депутат.

«Общество нужно очищать от таких! Разве мы обязаны подстраиваться под тех, кто учит мир гуманности, закрывая глаза на убийства детей и невинных людей?» — призвал он.

Глава партии также выразил мнение, что совершающие такие преступления «чудовища» становятся примером для подражания для будущих «про-чудовищ».

Одилжон Тожиев, заместитель спикера по координации информационной деятельности в Законодательной палате и взаимодействию со СМИ, выразил несогласие с такой позицией.

По его мнению, утверждение, что люди, отнявшие жизнь ребёнка, не должны жить, равносильны призыву вернуть смертную казнь.

«Я совершенно против такого предложения, которое на первый взгляд кажется справедливым и приемлемым», — заявил он.

Во-первых, отметил депутат, может привести к лишению жизни невиновного человека, осуждённого по результатам необъективного следствия или неверно вынесенного приговора.

«История тому свидетель. Каким бы справедливым ни выглядело решение суда, было очень много кейсов, когда по прошествии многих лет оказывалось, что настоящим преступником был другой человек», — написал вице-спикер.

Во-вторых, смертная казнь не оказывает влияния на уровень преступности, убеждён он.

«Одно из эффективных средств сдерживания преступности — это не жестокость наказания, а его неотвратимость», — заявил Одилжон Тожиев.

«Кроме того, если приговаривать к смерти человека, унёсшего жизнь другого, мы не будем отличаться от крайне жестоких людей», — написал он.

«Я считаю, что государство не имеет права отнимать жизнь, которую само не девало. Жить — это естественное право!» — заявил депутат, добавив, что тем, кто призывает вернуть смертную казнь, нужно дарить Конституцию.