В социальных сетях появились сообщения о том, что проект этнографического туристического центра (парка) «Бокий Бухоро» («Вечная Бухара»), который реализуют на границах с исторической частью Бухары, могут перенести за пределы города, из-за чего работы по сносу зданий остановились.

Об этом также сообщила обсерватория культурного наследия Alerte Héritage, которая написала, что высотное здание хокимията Бухарской области, построенное в 1986 году по проекту архитектора Ричарда Блезэ, снести не смогли и увезли строительную технику.

В хокимияте Бухары заявили, что эти сообщения являются «ложными и не соответствуют действительности».

Строительство культурно-этнографического парка «Вечная Бухара» продолжается, «основная часть старых и повреждённых зданий и сооружений на территории полностью демонтирована, и строительная площадка приведена в готовность на 90%», — заявили в администрации.

«Работы по демонтажу в здании бывшего хокимията Бухарской области продолжаются в соответствии с правилами технической безопасности, не оказывая влияния на население и окружающие объекты, работы выполнены почти на 70%», — говорится в сообщении.

Разработка проектной документации парка близится к концу в сотрудничестве с известными историками, учёными, экспертами в области культурного наследия и зарубежными проектными организациями, отметили в хокимияте.

Эскиз проекта.



Напомним, о планах строительства «Вечной Бухары» стало известно в январе 2023 года. Сообщалось, что для этого из центра города надо будет перенести 29 государственных объектов, включая хокимияты области и города, областные прокуратуру и Бюро принудительного исполнения (из новых зданий), школу искусств, медицинский колледж, центральный стадион «Бухара арена», ЗАГС и другие. После недовольства жителей хокимият области сообщил о переносе проекта в другое место.

Через год, но в январе 2024 года, в хокимияте заявили, что проект будет всё-таки реализован на изначально запланированном месте. В феврале был начат снос стадиона, зданий хокимията города и области, школы искусств и других объектов.

Реализация проекта стоимостью 470 млн долларов на площади 32,6 га планируется на 2024−2026 годы. Иностранным инвестором в постановлении правительства указана компания с неполным названием (PTE Ltd) из Сингапура. Ранее сообщалось, что подрядчиком проекта будет сингапурская Enter Engineering PTE Ltd.

Территория, где планируется строительство парка, входит в буферную зону исторической части Бухары (на фото историческая зона выделена красной линией, буферная — жёлтой). Поэтому концепция проекта должна была быть согласована с ЮНЕСКО. Получено ли это согласование на данный момент, неизвестно.