С 1 августа в Узбекистане будет внедрена новая биллинговая система для учёта поставляемой населению электроэнергии. Об этом на пресс-конференции 11 июля сообщил первый заместитель главы «Региональных электрических сетей» Алвар Гайбуллаев, сообщает Spot. Нынешняя биллинговая система была внедрена в 2012 году.

По его словам, новая система учёта в тестовом режиме уже запущена в Яккасарайском районе Ташкента.

Помимо сайта, будет запущено мобильное приложение, в котором будет доступна информация о платежах и потреблении электроэнергии.

Напомним, в последние недели потребители жалуются на то, что счётчики завышают показатели использованной электроэнергии или делают неверные начисления в рамках социальной нормы. Комитет по конкуренции создал рабочую группу для изучения таких проблем.

Алвар Гайбуллаев отметил также, что уровень обеспеченности «умными» счётчиками в стране сейчас составляет 90%. К 1 августа обеспечить ими планируется 100%, или 8,5 миллиона действующих абонентов.

В конце сентября 2023 года президент подписал указ о новом этапе реформ в энергосекторе. «Региональным электрическим сетям» поручалось до конца 2024 года создать новую биллинговую систему для учёта электроэнергии.

Напомним, постановлением правительства от 14 сентября 2017 года в Узбекистане планировалось создать единую биллинговую систему для коммунальных услуг до конца 2020 года. В 2021 году эксперты обсуждали проблемы при внедрении единой биллинговой системы, но по сей день она не создана.

В январе президент Шавкат Мирзиёев на совещании заявил, что настало время внедрить единый биллинговый счёт в системе оплаты услуг ЖКХ на основе зарубежного опыта. В мае главе государства презентовали Единую платформу для оплаты сразу восьми видов жилищно-коммунальных услуг.