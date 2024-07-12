В июне наблюдалось падение продаж на автомобильном рынке Узбекистана, сообщает Центр экономических исследований и реформ.

В прошлом месяце общие продажи автотранспортных средств по стране снизились на 13,6% — почти до 87 тысяч. В годовом выражении (к июню 2023 года) активность сократилась в 1,4 раза.

Центр считает, что данная динамика может быть частично обусловлена сезонными факторами, поскольку летний период традиционно характеризуется более низкой деловой активностью.

Легковые авто





В первые три месяца года продажи легковых автомобилей резко упали, но в мае был отмечен рост на 14%. Однако в июне вновь произошло снижение объёмов продаж на 13,3% — до 77,6 тысячи единиц, что является минимальным показателем с декабря 2021 года (тогда продажи упали ниже 60 тысяч). Рынок легковых машин за год также сократился в 1,4 раза.

В разрезе регионов наибольшее снижение наблюдалось в Сурхандарьинской и Андижанской областях, а также в Каракалпакстане — в среднем на 22%. Положительная динамика за шесть месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдалась в Хорезмской и Навоийской областях — в среднем на 7%.

По итогам первого полугодия продажи легковых автомобилей в Узбекистане составили 580 тысяч единиц, что на 19% ниже показателя за январь-июнь 2023 года. Это может объясняться не столько снижением спроса на подержанные машины, а в том числе усложнением процессов регистрации автомобилей и ростом стоимости оформления и переоформления автомобиля, отметили аналитики ЦЭИР.





Вторичный рынок

97,3% от общего числа снижения продаж пришлась на подержанные авто. Ужесточение требований и удорожание процедур регистрации повлияло на число сделок купли-продажи, что в свою очередь, могло отразится на общих показателях продаж на авторынке, говорится в обзоре.

В июне продано 51,5 тысячи легковых поддержанных авто, что на 15,3% меньше, чем в мае. Это также минимум с декабря 2021 года. В целом продажи за год сократились более чем в 1,6 раза.

Новые авто

Продажи новых легковых автомобилей в июне снизились на 9% по сравнению с маем, превысив 26 тысяч единиц. За год активность в этом сегменте снизилась только на 5,3%.

Таким образом, первичный рынок новых легковых автомобилей демонстрирует более устойчивую динамику по сравнению с вторичным рынком.

Отечественные машины

В июне продолжилось сокращение темпов продаж новых машин отечественного производства. Узбекистанцы купили местных машин на 10% меньше, чем в мае.

В годовом выражении отмечается незначительный спад активности — на 0,8%.

Иномарки и электромобили





Рынок импортных легковых автомобилей на рынке Узбекистана демонстрирует признаки стагнации. В июне продажи в этом сегменте увеличились лишь на 0,4% и составили около 2400 единиц. Но в годовом выражении отмечается спад на 34%.

Реализация легковых электромобилей также уменьшилась. Объём достиг 3000 единиц, что более чем на 800 машин (-27%) меньше, чем в мае. Тем не менее, относительно уровня июня прошлого года продажи электромобилей увеличились в 1,3 раза.

Если на первичном рынке электромобилей в Узбекистане за месяц продажи сократились существенно, на 28%, то вторичный рынок демонстрирует положительную тенденцию. Здесь с марта фиксируется рост активности, который в июне составил 2,4%.