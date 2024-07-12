Южно-Казахстанский университет им. Мухтара Ауезова (частный вуз, расположенный в Шымкенте) откроет филиал в Чирчике Ташкентской области. Об этом говорится в постановлении правительства Узбекистана от 10 июля.

Среди задач филиала указана подготовка высококвалифицированных кадров для отраслей экономики на основе международных образовательных стандартов.

Ожидается, что вуз примет первых студентов уже с 2024/2025 учебного года. Для этого он должен сформировать попечительский совет, профессорско-преподавательский состав и библиотечный фонд.

Филиалу будет разрешено начать деятельность после получения лицензии в установленном порядке, говорится в документе.

Ежегодно не менее 5% мест в параметрах приёма на каждый год должно выделяться на основе конкурса детям из нуждающихся семей для бесплатного обучения за счёт гранта филиала.