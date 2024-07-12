Агентство по управлению государственными активами Узбекистана объявило о приватизации Андижанского биохимического завода.

Госдоля в 96% предприятия реализована путём «публичного приглашения к переговорам с привлечением профессионального консультанта». Победителем торгов стала компания Jasmin Gold Group, предложившая наибольшую сумму — 101,3 млрд сумов.

Консультантом по приватизации выступила Abrau Capital.

По данным АУГА, Jasmin Gold Group «полностью соответствует установленным требованиям для приобретения актива и способна обеспечить стабильное развитие деятельности предприятия в будущем».

Приватизация завода началась в июле 2023 года.

Андижанский биохимический завод производит спирт, дрожжи и другую продукцию с 1953 года. В 1990-х годах предприятие прошло реконструкцию, а с 2000 года стало акционерным обществом в составе «Узспиртпрома» (сейчас — «Узшаробсаноат»). Завод может выпускать до 1,83 млн дал спирта в год, в 2023 году выпустил 1 млн дал.

Чистая прибыль предприятия в прошлом году составила 10,1 млрд сумов, чистые активы — 71,5 млрд сумов, совокупные обязательства — 17,3 млрд сумов.

Компания Jasmine Gold Group была зарегистрирована в Каракалпакстане в 2016 году, её основным видом деятельности является производство текстильной продукции но на сайте говорится о производстве цист артемия. По 50% компании принадлежит Саъдулле Юсупову и Хусниддину Туракулходжаеву.