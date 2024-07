У Государственного музея искусств имени И. В. Савицкого появились амбассадоры (послы) в Нукусе, Ташкенте, Андижане, Намангане и других городах страны. Их задача — продвигать нукусский музей и каракалпакскую культуру среди молодёжной аудитории как в социальных сетях, так и на местах — с помощью различных мероприятий: от презентаций до выставок и творческих мастер-классов.

Фото: Общественный фонд развития литературы и искусства имени Тулепбергена Каипбергенова.

Официальный статус амбассадоров музея Савицкого получили 33 участника программы, которую совместно с учреждением запустил Общественный фонд развития литературы и искусства имени Тулепбергена Каипбергенова минувшей весной. Проект поддержал Фонд Евразия в рамках программы «Социальные инновации в Центральной Азии», которую финансирует Агентство США по международному развитию (USAID).

«Как идея программа амбассадоров оформилась несколько лет назад в беседах с директором музея Тиграном Мкртычевым. Мы часто говорили о том, что даже жители Нукуса имеют поверхностное представление о музее, его коллекции, и поняли, что нужен такой проект, который помог бы, в первую очередь, молодым людям осознать наследие, оставленное нам Савицким. Это очень созвучно ценностям человека, чьё имя носит фонд. Тулепберген Каипбергенов часто отмечал, что молодёжь должна знать свою историю, чтобы нести её в мир», — сказал директор общественного фонда Мухаммед Каипбергенов.

Международный опыт

Амбассадорство как составляющая музейной деятельности — явление распространённое. Подобные практики есть в культурных институциях стран СНГ, Европы и США. Они могут отличаться длительностью, целями, привилегиями для участников, но идея та же — поддержка и продвижение музеев, привлечение внимания к их ценностям и философии с помощью «послов» из числа знаменитостей и общественно-активных горожан.

Например, в одном из старейших европейских музеев — галерее Уффици во Флоренции — с марта по июнь действовала программа The Art Ambassadors at the Uffizi Galleries, направленная на учащихся старших классов школ (15−19 лет). Став её участниками, ребята получали возможность погрузиться в жизнь музея и попробовать себя в качестве гидов. Экскурсии от подростков были бесплатными и проводились в будние дни утром и днём.

Фото: Фонд имени Тулепбергена Каипбергенова.

Программу MFA Ambassadors Музея изящных искусств в Бостоне можно рассматривать как полноценную практику. Она рассчитана на студентов бакалавриата или магистратуры, у которых есть разрешение на работу в период учёбы и интерес к искусству. Кандидаты, прошедшие отбор, получают возможность в течение года работать в одном из крупнейших художественных музеев США после комплексного обучения у работников учреждения и кураторов. В обязанности послов входят сопровождение посетителей, помощь в навигации, а также реагирование на жалобы. Работа оплачивается по часам.

В основе амбассадорской программы президентской библиотеки и музея Авраама Линкольна в Спрингфилде, штат Иллинойс, лежит материальная поддержка. Чтобы стать её участником, нужно купить оптом 30, 60 или 90 билетов за 300, 600 или 900 долларов соответственно. Билеты бессрочные; их можно дарить, открывая, таким образом, главную достопримечательность штата другим людям. В благодарность за поддержку посол получает возможность посещать выставки в дни открытия, а также разместить своё имя или название компании в списке амбассадоров на официальном сайте музейного комплекса.

Фото: Фонд имени Тулепбергена Каипбергенова.

На объединение людей, увлечённых искусством, и их интеграцию в культурную и социальную жизнь города нацелена программа амбассадоров в Художественном музее Базеля (Швейцария). Послы могут поддерживать институцию, участвуя в её выставках, семинарах и других общественных мероприятиях, а также рассказывая о них. От профильных специалистов приветствуется помощь в решении организационных вопросов, по маркетингу и т. п. Взамен послы получают фиксированные скидки в магазине и бистро музея, возможность бесплатно посещать постоянные экспозиции и покупать билеты по сниженным ценам на специальные выставки и публичные программы.

Чем отличается программа амбассадоров в музее Савицкого?

Программа амбассадоров в музее Савицкого — это тоже история про объединение молодых людей, которые в силу своего возраста, реальных возможностей и интереса хотят узнать больше о культурном центре Нукуса и рассказать о нём в своих городах и социальных сетях. Её адресатом стала творческая молодёжь (художники, фотографы, дизайнеры, мобилографы, блогеры и др.) в возрасте от 14 до 30 лет со всех областей страны.

«Это взаимовыгодная история. Участники программы получают возможность для саморазвития и реализации своих идей, а музей — расширение молодёжной аудитории, с которой попытается выстроить мостки взаимодействия на завтра. Это важно, потому что мы — музей XX века, а сейчас XXI. Очень многие вещи в мире настолько изменились, что всё, что в прошлом было авангардом, стало традицией и в некотором смысле анахронизмом. Амбассадоры дадут новый импульс жизни музея. Это не значит, что изменится экспозиция, появятся новые картины. Но каждое новое поколение по-своему воспринимает искусство, по-своему передаёт и представляет его, и это нормально», — рассказывает директор нукусского музея Тигран Мкртычев.

Тигран Мкртычев. Фото: Фонд имени Тулепбергена Каипбергенова.

Подход с акцентом на творческую поддержку, а не материальную отличает программу амбассадоров от того, чем занимался благотворительный фонд «Друзья Нукусского музея» (Friends of Nukus Museum). Организация, которая базировалась в Нидерландах, просуществовала с 2001 по 2018 год. Фонд помогал музею финансово, а также предоставлял книги и оборудование (аудиогиды).

«Обычно „клубы друзей“ объединяют людей, для которых музеи — это донаты и досуг. Наша новая программа — про интерес и развитие. Мы не ждём от амбассадоров финансовых вложений. Мы ждём идеи и их реализацию как в Нукусе, так и за его пределами, и это на самом деле замечательно, потому что находимся мы далеко — не наездишься», — говорит Тигран Мкртычев.

Преимущества, которые получают послы, заключаются в поддержке со стороны музея и фонда проектов, чья жизнеспособность и актуальность не вызывает сомнений. У участников программы есть возможность проводить мероприятия в музее — по предварительному согласованию с его руководством, пользоваться музейной библиотекой. Помимо этого, они могут рассчитывать на прямую коммуникацию с сотрудниками институции, включая директора.

Участники и проекты

Приём онлайн-заявок на участие в программе амбассадоров начался 25 марта и длился чуть больше месяца — до 1 мая. Больше всего проект заинтересовал молодёжь Каракалпакстана — 142 кандидата, Наманганской области — 57 и Ташкента — 36.

Всего организаторы получили 303 заявки. Из них специальная комиссия отобрала 33 кандидата. Критериев было два: личная мотивация и практический опыт работы в сфере культуры и искусства, под которым подразумевалось создание тематического контента для социальных сетей, организация туров, экскурсий либо иных мероприятий, исследовательская деятельность и т. д.

Фото: Фонд имени Тулепбергена Каипбергенова.

После онлайн-встреч с нынешним директором музея Тиграном Мкртычевым, бывшим руководителем институции и преемницей Игоря Савицкого Мариникой Бабаназаровой, на которых кандидаты делились своими идеями по продвижению, в Нукусе прошло трёхдневное мероприятие «Jańasha kózqaras» («Новый взгляд») с участием всех амбассадоров. Им провели экскурсию по музею, организовали встречи с каракалпакскими художниками Бахтыяром Серекеевым и Темуром Шардеметовым.

Фото: Фонд имени Тулепбергена Каипбергенова.

Ключевыми пунктами программы стали лекции и мастер-классы экспертов в сфере музейного дела, дизайна, журналистики. Фасилитатор и арт-медиатор Гулнара Худайбергенова посвятила свою лекцию экскурсиям как способу продвижения музеев. Журналистка «Газеты.uz» Виктория Абдурахимова рассказала о том, как взаимодействовать со СМИ и писать об искусстве. Соосновательница коллектива Qizlar и графическая дизайнерка Юлия Саатова показала участникам, как применять икусственный интеллект и дизайн-инструменты в создании контента для музеев, работе с кураторскими проектами.

«Программа амбассадоров — это то, что музеям, не только нукусскому, давно нужно было сделать. Она объединила классных ребят, которые „горят“ искусством и хотят его продвигать. Такие люди нужны, чтобы сделать музеи более видимыми, улучшить их с визуальной точки зрения и маркетинга, что поможет привлечь больше посетителей», — считает Юлия Саатова.

Юлия Саатова. Фото: Фонд имени Тулепбергена Каипбергенова.

На протяжении всего времени послы параллельно работали над собственными проектами и презентовали их в заключительный третий день. Большая часть идей связана с мероприятиями, которые ребята планируют проводить как в стенах нукусского музея, так и в учреждениях культуры, детских оздоровительных лагерях, школах по месту своего проживания. В числе предложений — выставки репродукций картин из музейного собрания, презентации и творческие мастер-классы, кинопоказы и дефиле от каракалпакских дизайнеров.

Амбассадор Зульфия Катеева считает игровые механики одним из самых простых способов популяризировать музей. Она планирует провести в Ташкенте квиз — викторину интеллектуально-развлекательного характера, посвящённую музею искусств имени Савицкого и его основателю. Обычно их проводят в пабах, кафе и других заведениях, где собираются компании.

«Это очень прикладная история, которой можно заинтересовать и взрослых людей, и молодёжь. Квиз можно провести где угодно: в учебных заведениях, точках общепита, зонах отдыха. Флешку с игрой можно передать другим ребятам-амбассадорам. Мне кажется, это интересно», — говорит Зульфия Катеева.

Зульфия Катеева. Фото: «Газета.uz».

Другая идея девушки связана с развивающимся в столице сообществом посткроссеров — людей, которые обмениваются почтовыми открытками с жителями разных стран. Существует с десяток сайтов, где посткроссеры общаются и ведут учёт отправленных и полученных открыток. Только на одном postcrossing.com насчитывается 803 960 пользователей из 208 стран. Посткроссеры не ограничиваются онлайн-общением и периодически проводят встречи в реальной жизни.

«Обычно такие встречи тематические. К ним готовятся специальные открытки, которые потом становятся предметом коллекционирования. У меня есть задумка устроить встречу с ташкентскими посткроссерами, посвящённую музею Савицкого, подготовить к ней тематические открытки и разослать их по всему миру. Таким образом, чуть больше людей узнает о Нукусе и его уникальном музее», — делится планами Зульфия.

Фото: «Газета.uz».

Некоторые участники сосредоточились на том, чтобы сделать музей доступным и более дружелюбным по отношению к посетителям. Среди таких идей — разработка голосового помощника на базе искусственного интеллекта , который будет помогать незрячим или слабовидящим людям увидеть экспозиции, или VR-туров по музею, благодаря которым можно оказаться в Нукусе, не выходя из дома. К интерактивным технологиям решила обратиться и ташкентский амбассадор Ангелина Усманходжаева. В фокусе её внимания оказались аудиогиды.

«Аудиогиды — это большая проблема в Узбекистане. Во многих музеях их либо нет, либо они очень плохого качества. Аппараты, которые есть в музее Савицкого, похожи на те, что в видела в Эрмитаже в прошлом году. Их сложно назвать актуальными, но работать можно, если перепрограммировать. Я же надеюсь, что получится найти спонсоров, которые подарят музею новые устройства», — рассказывает Ангелина.

Фото: Фонд имени Тулепбергена Каипбергенова.

Вопросом оборудования задумка девушки не ограничивается. Она планирует привлечь к озвучке звёзд шоу-бизнеса, известных общественных деятелей и блогеров. Девушка уверена: участие знаменитостей в проекте поможет сделать так, чтобы о нукусском музее заговорил весь Instagram.

Одна из идей, презентованных на мероприятии, уже реализована. Амбассадоры открыли неофициальную страницу музея в Instagram, для которой они намерены создавать тематический образовательный и развлекательный контент, а также рассказывать о своих проектах в городах страны. Первые мероприятия состоятся уже в июле и августе.

Будущее программы

Общественный фонд развития литературы и искусства имени Тулепбергена Каипбергенова и Государственный музей искусств имени И. В. Савицкого рассматривают программу амбассадоров как долгосрочный проект. Планируется, что набор новых участников будет проходить минимум раз в год.

Фото: Фонд имени Тулепбергена Каипбергенова.

Работа над регламентом сообщества амбассадоров продолжается. В ней задействованы не только организаторы и эксперты, но и сами участники программы.

«Поскольку амбассадоры будут работать на волонтёрских основах, нам важно сделать так, чтобы музей не стал для них очередным обязательным заданием. В то же время понятно, что статус нужно оправдывать, то есть участники программы должны быть активными, деятельными, либо иметь возможность отказаться от него. Нам важно сохранить их интерес и вовлечённость. Это будет нашим самым большим результатом», — говорит Мухаммед Каипбергенов.

Директор фонда рассматривает вероятность масштабирования программы до статуса региональной в связи с заинтересованностью в ней граждан стран Центральной Азии. Однако говорить об этом как о следующем уровне развития проекта, по его словам, можно будет после того, как все участники первой волны реализуют в своих городах проекты по популяризации музея. Другой важный этап — утверждение окончательного регламента работы сообщества амбассадоров, который планируется принять до конца августа.