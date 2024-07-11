Украина хотела бы провести второй саммит мира до президентских выборов в США в ноябре 2024 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В этот раз украинская сторона намерена пригласить к участию Россию.

Срочность связана с опасениями по поводу возвращения Дональда Трампа в Белый дом, отмечает агентства. Будущий кандидат в президенты от Республиканской партии ранее неоднократно заявлял, что закончит войну в Украине ещё до своей инаугурации в январе, а также выступал против продолжающейся военной поддержки Киева.

В чем может заключаться план Трампа? В конце июня Reuters писал, что советники Трампа представили ему план, по которому Украину и Россию вынудят начать переговороы, пригрозив Киеву прекращением поставок оружия, а Москве — их увеличением. По словам советников, Трамп отреагировал на план положительно. Прекращение огня будет по текущей на момент переговоров линии. Издание Politico также писало, что Трамп хочет пойти на уступки президенту России Владимиру Путину: вынудить Киев отдать часть своих территорий Москве и отказаться от расширения НАТО на восток.

Дипломатические источники Bloomberg в западных странах заявили, что любой саммит может состояться лишь в том случае, если у него будет «чёткая цель» и он будет сопровождаться «ясными ожиданиями результата». При этом некоторые американские чиновники выразили сомнения в том, что подобное мероприятие с участием России может состояться в ближайшее время.

В МИД России заранее отказались участвовать в новом мирном саммите. Представитель министерства заявил, что российские власти слышат «прежнюю риторику в тщетном расчёте на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной „формулы Зеленского“», а также видят «сознательное игнорирование других инициатив по урегулированию украинского кризиса».