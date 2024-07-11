В международном аэропорту Термеза завершён третий заключительный этап реконструкции аэродромного комплекса, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

Работы этого этапа велись без ограничения деятельности аэропорта. В конце 2022 года аэропорт закрывался на два месяца.

В рамках третьего этапа завершено строительство второй рулёжной дорожки РД-А и участка магистральной рулёжной дорожки.





Ширина несущей части каждой РД составляет 23 м, а общая ширина — 44 м, что позволит широкофюзеляжным самолётам, типа Boeing 787, Boeing 777 и Airbus 330 осуществлять руление без ограничений.





Закончены также работы по строительству участка перрона на три стоянки для воздушных судов и монтаж осветительного оборудования.

«В качестве материала для строительства перрона, как и ранее взлётно-посадочной полосы, использован цементобетон. Это оптимальное решение в условиях жаркого климата Сурхандарьинской области — покрытие более прочное и долговечное», — говорится в сообщении.

Первый и второй этап реконструкции были начаты параллельно в конце 2020 года и завершены в декабре 2022 года. Тогда была построена большая часть аэродромного комплекса категории 4Е, включающего в себя новую взлётно-посадочную полосу длиной 3000 м и шириной 60 м, рулёжные дорожки и перрон на три стоянки для воздушных судов, установлена современная система светосигнального оборудования CAT-I ICAO, метео- и радионавигационная система посадки.

Терминал аэропорта был реконструирован и введён в эксплуатацию в 2019 году.

Последняя реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Термеза проводилась в 1989 году.