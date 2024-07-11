Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии запуска и начала строительства ряда промышленных и энергетических проектов в Ферганской области, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что за последние пять лет объем промышленности в Фергане увеличился в 1,3 раза, а объем экспорта — почти в два раза и составил 722 млн долларов. В регионе реализуются 110 проектов на 6 млрд долларов иностранных инвестиций и 22 локальных проекта на 1,1 млрд долларов.

«Раньше в области было проблем реализовать даже шесть проектов. Сегодня мы говорим о проектах на 6 млрд долларов. Почему? Мы росли, развивались, убеждали инвесторов, создавали условия. Мы продолжим эту работу», — сказал Шавкат Мирзиёев.

В свободной экономической зоне «Коканд» было запущено около 100 проектов на 370 млн долларов. СЭЗ планируется расширить ещё на 210 га вдоль Кувасая — в ней разместят 185 проектов на 1 млрд долларов. В Коканде будет создана узбекско-китайская специальная промышленная зона площадью 230 га.

Сингапурская Indorama приступает к третьему этапу модернизации Кокандского суперфосфатного завода. Ожидается, что завод будет производить более 300 тысяч тонн минеральных удобрений в год, говорится в сообщении.





Ещё четыре проекта запущены в сфере энергетики. В Бешарыкском районе совместно с немецкой Hyper Partners строится солнечная электростанция мощностью 500 мегаватт. Первые 200 мегаватт проекта стоимостью 350 млн долларов подключат к сети в этом году и полностью запустят в 2025-м. Она будет вырабатывать 1,6 миллиарда киловатт-часов «зелёной» энергии в год.

Китайская Gezhouba Group строит первую систему хранения электроэнергии мощностью 150 мегаватт в Узбекистанском районе. Проект должны запустить до конца года. Комплекс будет автоматически включаться при повышении спроса на электроэнергию, чтобы обеспечивать стабильность системы.

В отдалённых районах Ферганского района были построены две малые ГЭС: первая станция мощностью 2,2 мегаватта — в селе Шахимардан, вторая — мощностью 430 киловатт в селе Юкори Водил.