В Маргилане Ферганской области построят новый жилой массив площадью 110 гектаров. Об этом говорилось на встрече президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с представителями общественности Маргилана в четверг.

«Во многих местах нашей страны мы строим новые массивы, городки. Я знаю об условиях жизни маргиланцев, их потребность в жилье. Учитывая эти требования и пожелания, мечту многих семей, мы думаем о строительстве современных домов», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Планируется построить многоэтажные дома на 5000 квартир, рассчитанные на 25 тысяч жителей. Предусматривается также размещение международного научно-исследовательского центра Бурхонуддина Маргилани, театра искусства маком, юридического института, 4 гостиниц, аллеи поэтов и артистов, торговых комплексов. Особое внимание будет уделено и зелёным зонам — здесь будет свой парк.





«Сегодня мы увидели крупные промышленные предприятия Ферганы. Запустили новые электростанции. Для чего? Чтобы у нашего народа были условия, чтобы предприятия работали стабильно. Теперь я хотел бы, чтобы и вы присоединились к реформам и помогли махаллям превратиться в территорию, где нет места бедности и безработице», — сказал президент.

Глава государства дал указания по тщательному проектированию массива на основе зарубежного опыта, строительству домов и инфраструктуры с прицелом на перспективу.

В рамках поездки в Ферганскую область президент также посетил Коканд и Багдадский район Ферганской области.