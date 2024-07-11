Кабинет министров Узбекистана 3 июля принял постановление об упрощении системы предоставления государственных услуг и снижении бюрократических барьеров.

Сегодня действует порядок, по которому направления на приём детей в государственную дошкольную образовательную организацию (ДОО, детский сад) оформляются и отправляются через информационную систему.

При выдаче направления граждане получают уведомление с кодом подтверждения, на основании которого ребёнок принимается в ДОО.

Раньше в случае неполадок в системе, направление не формировалось и ребёнка не принимали в детский сад. Теперь, согласно поправкам, инициированным Министерством юстиции, если приём в детский сад задерживается по вине госорганизаций, направление останется в силе.

Граждане также смогут в любой момент изменить свой номер телефона в форме заявления на получение направления. Для этого заявитель должен обратиться в Центр госуслуг либо войти на сайт ЕПИГУ, а затем ввести код, который поступит на новый номер.

С порядком приёма ребёнка в детский сад можно ознакомиться по ссылке. Подать заявление на устройство в детсад можно через ЕПИГУ (my.gov.uz).