Концепцию создания Ферганского туристического кольца представили президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в ходе его поездки в Коканд в четверг, сообщила пресс-служба главы государства.

В прошлом году Фергану посетили 430 тысяч иностранных туристов. Этого мало, учитывая богатую историю и прекрасную природу региона, говорилось на презентации.

Цель создания кольца — продление срока пребывания иностранных и местных туристов в области с 3 до 7 дней, а также увеличение количества объектов посещения в 2 раза.

Для этого в туристические маршруты будут включены достопримечательности Ферганского, Алтыарыкского, Кувинского и Учкуприкского районов. В целом маршрут кольца будет состоять их 577 пунктов, будет предоставляться более 50 видов услуг.

Президент ознакомился с Кокандским университетом, созданным постановлением Кабинета министров от 2019 года, а также осмотрел археологический памятник Тепакурган рядом с университетом.





В древности здесь располагалась урда — дворец правителя. В начале нашей эры Хоканд был не только крупным городом, но и столицей небольшого государства. Об этом свидетельствуют многие исторические источники. После того, как крепость пришла в упадок, на протяжении многих лет это место было кладбищем. Здесь похоронены многие учёные, писатели и преподаватели.

Памятник был включён в Национальный список объектов материального культурного наследия в 2019 году. В результате археологических раскопок, проведённых в 2022 году, удалось обнаружить фундамент цитадели.

Президент выступил с инициативой о реконструкции и консервации этого археологического памятника, превращении его в музей под открытым небом.