Фарход Равшанович Абдуллаев освобождён от должности хокима Учтепинского района Ташкента, говорится в решении хокима столицы Шавката Умурзакова от 11 июля.

Временное исполнение обязанностей хокима района возложено на первого заместителя хокима по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности Жамшида Рустамовича Алимджанова.

9 июля сообщалось о назначении Фархода Абдуллаева председателем правления Узбекского комбината технологических металлов как имеющего богатый опыт работы в металлургической отрасли. В 2011—2018 годах он возглавлял предприятие «Узвторцветмет».

Комбинат был создан ранее в этом году постановлением президента Шавката Мирзиёева на базе Научно-производственного объединения «Редкие металлы и твёрдые сплавы», входящего в состав Алмалыкского горно-металлургического комбината.

Его задачами определены эффективное использование имеющихся запасов металлического сырья, таких как литий, графит, вольфрам, тантал-ниобий, магний, их глубокая переработка и увеличение ассортимента продукции с нынешних 15 до 48.

Фархад Абдуллаев до назначения хокимом Учтепы в мае 2019 года был депутатом столичного кенгаша народных депутатов от избирательного округа Тузель-35, постоянным председателем по вопросам коммунального хозяйства и защиты окружающей среды.