Англия — Нидерланды 2:1

Тренер сборной Англии Гарет Саутейгт на этом Евро каждой новой игрой своих подопечных зарабатывает себе больше недоброжелателей, чем поклонников. Пожалуй, перед началом турнира футбольной ассоциации Англии следовало бы выдать всем журналистам эдакое подобие требника с каноническим текстом, где в зависимости от обстоятельств можно было бы только менять фамилии игроков, мелкие детали в описании событий.

Скороговоркой напомним, что составляло до сегодняшнего дня знаменитый канон игры «львов» на Евро: маниакальная осторожность, сами в футбол не играем и другим не даём, заковырять гол за счёт мастерства своих звезд.

Удивительно, но его визави Рональд Куман — вторая любимая мишень для критики журналистов и болельщиков на этом чемпионате Европы, и на каждый матч его команды рассматривают на предмет того, смог ли голландский тренер придумать что-нибудь новое.

Разгром румын не вызвал у голландских СМИ эйфории, а бесконечные метания тренерского штаба в линии нападения между Бергвейном и Вегхорстом съедало нервные клетки болельщиков сборной Нидерландов.

Перед стартовым свистком обе команды подготовились друг к другу основательнейшим образом. Саутгейт в полуфинале оставил схему с тремя защитниками, которую впервые на Евро применил в матче со швейцарцами. У Нидерландов единственным форвардом вновь вышел Депай, который при необходимости отступал в глубину.

В такой ситуации все должен был решить первый гол. Он случился довольно быстро: Симонс в середине поля обокрал Райса, приблизился к штрафной и точно выстрелил в дальнюю левую девятку, буквально прошив перчатки Пикфорда — 0:1. И от всех дальнейших логических построений не осталось и следа: все остальное время первого тайма зрителям только и оставалось, что удивлённо вздымать брови — это было время исключительной игры английской команды.

Сбросить путы оцепенения англичанам помог и немецкий рефери Цвайер и система VAR, разглядевшие безрассудство Думрфиса в своей штрафной в борьбе с Кейном: нападающему «Баварии» забить на поле Дортмунда настоящая услада — 1−1 с точки. А затем настала двадцатиминутка Фодена — сначала устроил слаломный дриблинг во вратарской голландцев, пытаясь видимо не забить, а занести мяч в ворота. А потом полузащитник «Манчестер Сити» дважды расчехлял свою убойную пушку, которая лишь чуть-чуть промахнулась.

Фото: OnsOranje / X

Реакцией Кумана на такое преображение соперника стала до банальности ожидаемая команда «свистать всех на верх» — выход на поле гренадера Вегхорста. К тому же травма Депая значительно сузила маневры тренерского штаба сборной Нидерландов: Симонс носился по полю выгрызая мяч у соперника в лучших традициях дворового футбола. Стандарты и навесы могли вывести голландцев вперёд, но Пикфорд в этот раз прыгал куда надо. К сожалению, других аргументов выжатая «оранжевая» команда предъявить не смогла и совершенно по делу уступила в этом матче.

Чтобы совсем не сводить с ума своих болельщиков от нахлынувшего адреналина, Саутгейт во втором тайме повернул ручку скорости в обратном направлении, видимо, рассчитывая, что при таком сопротивлении соперника гол упадёт в их ворота перезревшим апельсином. Учитывая, что в составе «львов» предостаточно мастеров по перетряхиванию «оранжевого дерева».

Самоуверенность, помноженная на дар предвидения, — такого от тренера англичан на этом Евро видеть ещё не приходилось. Полуфинальная игра против Голландии — доказательство того, что самоуверенности здесь немного, а в остальном наставник англичан показал, что он ещё и неплохой психолог. Чудесный голевой индекс интуиции тренера Англии вчера зашкаливал.

Сначала до доведения намеченного не хватило нескольких сантиметров — именно на столько залез в офсайд Сака, получивший изумительную передачу от вышедшего на поле Уолкера. А ещё две замены привели к выходу в финал Евро на флажке основного времени: Палмер отдал восхитительный пас в штрафную Уоткинсу, и тот из-под защитника низом пробил точно в левый угол — 2:1.

Всем хейтерам Саутгейта только и остаётся ответить цитатой Оскара Уайльда «Я слышал столько клеветы в ваш адрес, что у меня нет сомнений: Вы — прекрасный человек!»

Ждём новых откровений от сборной Англии в финале 15 июля с командой Испании.

Статистика матча

Дортмунд, «Сигнал Идуна Парк».

Судья: Феликс Цвайер (Германия)

Голы: Кейн (18, с пенальти), Уоткинс (90) — Симонс (7).

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер (Шоу, 46), Райс, Фоден (Палмер, 80), Беллингем, Майну (Галлахер, 90), Сака (Конса, 90), Кейн (Уоткинс, 81).

Нидерланды: Вербрюгген, Думфрис (Зиркзее, 90), де Врей, ван Дейк, Аке, Схаутен, Рейндерс, Симонс (Бробби, 90), Мален (Вегхорст, 46), Гакпо, Депай (Верман, 35).

Предупреждения: Беллингем, Сака, Триппьер — Думфрис, ван Дейк, Симонс.